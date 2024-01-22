22 января 2024, 20:33

«Народный фронт» собрал подписи в поддержку Путина

РИА «Новости»
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Выборы президента России пройдет в марте 2024 года, а Владимир Путин примет в них участие как самовыдвиженец. Поддерживают российского лидера жители самых разных уголков страны, национальностей и сфер деятельности, сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

«„Народный фронт“ закончил сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина», - передали в организации.

Активисты выезжали к тем, кто не мог добраться до пункта сбора подписей самостоятельно. Волонтеры даже оказались в блиндаже в Белгородской области. Там бойцы единодушно выразили поддержку Путину. Военнослужащий с позывным Директор отметил, что президент вдохновляет его на защиту страны.

«Это человек, который задает боевой дух бойцам, вдохновляет на ратные подвиги», - подчеркнул Директор.

От мала до велика Активисты также помогали изъявить свою волю людям с ограниченными возможностями здоровья, посетив Общество глухих Удмуртской Республики. На Алтае волонтеры побывали в единственном в России заповедном селе Яйлю на берегу знаменитого Телецкого озера, где проживают около 200 человек.

«Оставить подпись в поддержку Владимира Путина пришли сотрудники заповедника, а также тубалары - представители коренного малочисленного народа», - сообщили в «Народном фронте».

В Томской области штаб «Народного фронта» посетил настоятель храма святых благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба села Корнилово Томской епархии Русской православной церкви, протоиерей Николай Абрамов. Священнослужитель подчеркнул, что российский президент отстаивает традиционные ценности и твердо стоит против искажения человеческой жизни и природы.

Поддержку Путину выразили прославленные спортсмены и артисты, общественные деятели.

«Наш президент не боится самых сложных вызовов, ставит перед собой задачи, которые не под силу другим», - заявил член центрального штаба «Народного фронта», гроссмейстер Сергей Карякин.

Выборы-2024 Владимир Путин не стал участвовать от какой-либо партии , потому что решил быть самовыдвиженцем. В поддержку его кандидатуры начали собирать подписи партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду» и «Народный фронт».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В конце декабря 2023 года собрали уже более 500 тысяч подписей в поддержку Путина.

Ранее начали работу единый кол-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина. Певец Shaman и певица Лариса Долина, а также дирижер Юрий Башмет, музыкант Игорь Бутман и тренер Ирина Винер получили удостоверения доверенных лиц Путина.

Волонтеры Россия Владимир Путин Выборы президента — 2024
22 января 2024, 20:45
Движение «Зов народа» попросило главу Кубани помочь поселку Южный, где дети ходят в школу по колено в воде
Unsplash
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Представители движения «Зов народа» обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой посодействовать в разрешении ситуации в поселке Южный. К общественникам присоединился депутат ГД Дмитрий Гусев, сообщил «360» представитель организации.

По данным «Зова народа» , ребята ежедневно идут на уроки через затопленное замерзшее поле. Непростой путь продолжается и возле самой школы, где полностью затопило тротуар и пешеходную зону.

«В связи с вышесказанным просим вас оказать содействие в разрешении данной ситуации, чтобы дети могли без препятствий добираться в школу», - написали общественники в документе к Кондратьеву.

Представители «Зова народа» добавили, что депутат Гусев присоединился к решению проблемы. Они опубликовали его видеообращение по поводу случившегося.

«Вопиющий, конечно, случай в поселке Южном, где дети по воде каждый день по полю ходят в школу. Власти быстро отреагировали, и глава района выехал на место, и ищут пути решения», - сказал парламентарий.

Он добавил, что районным властям вопрос не решить. Здесь необходимо участие краевой власти и лично губернатора, подчеркнул депутат.

Дети Школы Депутаты Краснодарский край
22 января 2024, 19:36
Журналистка Казанцева решила уехать из России после публикации ее адреса депутатом
Pxhere
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Популяризатор науки, журналистка Ася Казанцева* сообщила о переезде из России в столицу Грузии Тбилиси. Пост появился на ее странице в Facebook**.

Причиной такого решения стала отмена лекций журналистки и публикация депутатом Госдумы Андреем Луговым ее домашнего адреса. Комиссия по этике не выявила «никаких проблем» в обнародовании данных Казанцевой*.

Адвокат журналистки предупредил ее о риске возбуждения уголовного дела.

«Так что мы тут подумали-подумали, да и решили, что потусуюсь-ка я, действительно, пока что в славном городе Тбилиси до наступления лучших времен», - написала Казанцева*.

В декабре журналистка рассказала «Газете.ru» , что магазин «Читай-город» в Москве отменил презентацию ее новой книги из-за негативных комментариев под анонсом о встрече.

Общественное движение «Зов народа» ранее обнаружило факты призыва к финансированию ВСУ со стороны Казанцевой*. Активисты обратились по этому вопросу в ФСБ и Следственный комитет.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

**Социальная сеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Facebook Грузия Журналистика Депутаты Россия
22 января 2024, 19:18
Честно о бизнесе. «ВКонтакте» покажет эксклюзивное шоу сооснователя Hoff
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Сооснователь Hoff Михаил Кучмент обсудит с гостями нового видеоподкаста «Бизнес на салфетке» секреты успеха и полезные советы для начинающих предпринимателей, отраслевые тренды и тенденции, а также самые актуальные вопросы для бизнеса. Первый выпуск уже можно увидеть в сообществе «ВКонтакте», сообщили в пресс-службе социальной сети.

Сооснователь Hoff Михаил Кучмент обсудит с гостями нового видеоподкаста «Бизнес на салфетке» секреты успеха и полезные советы для начинающих предпринимателей, отраслевые тренды и тенденции, а также самые актуальные вопросы для бизнеса. Первый выпуск уже можно увидеть в сообществе «ВКонтакте» , сообщили в пресс-службе социальной сети.

«„Бизнес на салфетке“ - это честный разговор о бизнесе, в котором я задаю вопросы другим предпринимателям - владельцам и управленцам компаний-гигантов. Вместе мы разбираем, почему одни бизнесы „выстреливают“, а другие остаются на том же уровне, можно ли выявить общие принципы успеха среди разных предприятий и что такого делают успешные компании, чего не делают другие?» - рассказал Кучмент.

Первым гостем проекта стал основатель сети кофеен One Price Coffee Сергей Румянцев. Он поделился опытом смены сферы корпоративного управления на инвестиции и предпринимательство.

Темой второго выпуска «Бизнеса на салфетке», который выйдет 6 февраля, станет спортивный ритейл. Гостем выступит президент и совладелец фирмы Inventive Retail Group Тихон Смыков. Участники шоу обсудят рынок параллельного импорта. Позже выйдет эпизод с гендиректором «Пятерочки» Владиславом Курбатовым, который поделится опытом развития торговой сети.

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» расширила программу грантов для музеев и театров. Общий фонд проекта в 2024 году составит 60 миллионов рублей.

Инвестиции ВКонтакте Соцсети Бизнес
22 января 2024, 19:03
Отель «Метрополь» и гостиницы «Азимут» передали в управление Росимущества
РИА «Новости»
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Юридические лица отеля «Метрополь» и гостиничной сети «Азимут» передали в управление Росимущества. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные СПАРК.

Принадлежащие банкирам Александру Клячину и Алексею Хотину активы перешли под контроль дочки Росимущества, АО «Управляющая компания». Такое решение вынес суд в рамках дела по иску Генпрокуратуры к Хотину, в котором Клячина признали соответчиком.

Бизнесменов обвинили в мошенничестве и уклонении от уплаты налога на добычу полезных ископаемых. В суде установили, что принадлежащие Хотину структуры создавали фиктивные соглашения о купле-продажи нефти, не уплачивали налоги и переводили выручку на счета подконтрольных лиц.

В декабре 2023 года государственное обвинение попросило назначить Хотину девять лет и 10 месяцев колонии по делу о растрате. Аналогичные сроки запросили и для других фигурантов дела.

Суд Отели Налоги Мошенничество

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