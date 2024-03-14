14 марта 2024, 09:29

Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина скончалась в 89 лет

РИА «Новости»
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Руководитель Московского театра классического балета, народная артистка РСФСР Наталия Касаткина скончалась на 90-м году жизни. Об этом «360» сообщила ее помощница Валентина Бурьянова.

По словам Бурьяновой, Касаткиной не стало поздним вечером 13 марта.

«Ей стало плохо, отвезли в клинику Склифосовского. Она скоропостижно скончалась в 22:20, вот так все случилось. Когда будут похороны мы еще не знаем, еще не обсуждали. В июне у нее должен был быть юбилей, 90-летие. Собирались праздновать широко, всем миром. Она была жемчужиной русского балета», - поделилась собеседница.

Точную причину смерти артистки она не назвала. Помощница добавила, что дата и место прощания будут объявлены позднее.

Наталия Касаткина - москвичка, она окончила Московское хореографическое училище, после чего танцевала в Большом театре. В шестидесятых артистка стала работать балетмейстером и сценаристом. С 1977 года вместе со своим мужем Владимиром Василевым она возглавила Концертный ансамбль «Классический балет». Звание народной артистки ей присвоили в 1984 году.

В декабре в Киеве умерла народная артистка СССР, балерина Татьяна Таякина.

Театры
14 марта 2024, 08:34
Россиян спросили о запрете выплат по авторским правам артистам-иноагентам
РИА «Новости»
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос о введении законодательного запрета на выплаты иностранным агентам по авторским и смежным правам. Мнением пользователей он поинтересовался в своем Telegram-канале.

Володин уточнил, что речь идет об артистах, музыкантах и писателях, которые покинули Россию из-за рубежа «поливают грязью страну».

На момент написания новости в опросе приняли участие 16,2 тысячи человек. Большинство из них (90%) проголосовали за введение такого запрета. Отрицательно ответили 7% респондентов, еще 3% выбрали вариант «все равно».

В начале марта спикер Госдумы обращал внимание на эффективность закона о запрете рекламы у иноагентов.

«Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие - сокращают штаты своих редакций», - отметил он.

Тогда Володин также обратил внимание на поступающие предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам, которые занимаются дискредитацией ВС России.

«Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», - подчеркнул политик.

Госдума РФ Музыка Литература Иноагенты Шоу-бизнес
14 марта 2024, 03:16
Новгородского фермера накажут за издевательство над коровами
Freepik
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Новгородский фермер содержала коров в большом количестве навоза. Теперь ей грозит уголовная ответственность, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

Видео, в котором корова и теленок на ферме по шею утопают в навозе, опубликовали в группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости». По словам автора поста, в деревне Осташево Мошенского округа скот заживо гниет и гибнет. После этого природоохранная прокуратура области назначила проверку.

Выяснилось, что на ферме разводят крупный рогатый скот айрширской породы. В 2023 году представители администрации неоднократно выезжали в коровник из-за нарушений. Глава хозяйства их не устраняла.

При обследовании фермы специалисты обнаружили большое количество неубранного навоза. По итогам проверки будут приняты жесткие меры к виновным, вплоть до уголовной ответственности, указали в ведомстве.

В Хакасии ранее подростки жестоко убили собаку , издевательства они снимали на видео.

Животные Фермеры
14 марта 2024, 01:56
Популярный педиатр покинул Россию после ареста
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Известный педиатр и автор блога «Записки детского врача» Сергей Бутрий уехал из России, забрав собой жену и сына. Об этом сообщило издание РБК.

Авторы статьи изучили публикации Бутрия в социальных сетях и пришли к выводу, что решение об отъезде он принял сразу после отбывания ареста.

В феврале Хамовнический суд Москвы арестовал врача на 10 суток по статье о возбуждении ненависти и вражды. По словам Бутрия, позже ему дали понять, что на этом дело не закончится.

Сейчас доктор планирует консультировать пациентов в удаленном формате и заниматься просветительскими проектами. На его блог в Telegram подписаны 117 тысяч пользователей, во «ВКонтакте» - более 230 тысяч.

Педиатра Сергея Бутрия арестовали на 10 суток после интервью журналистке Катерине Гордеевой*. Его признали виновным по административному делу о возбуждении ненависти и вражды.

*Признана иноагентом на территории России.

Врачи Россия Интервью Аресты
14 марта 2024, 01:27
Вассерман рассказал, запретят ли в Россию криптовалюту
РИА «Новости»
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Российское законодательство не запрещает приобретать криптовалюту, которая на сегодняшний день является биржевым активом и никак не отслеживается. Есть ли необходимость ужесточить условия работы на рынке цифровых финансовых активов, и нужен ли в этой сфере контроль, рассказал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Парламентарий отметил, что при заполнении официальной декларации указывает все свои доходы, в числе которых не только депутатская зарплата, но и средства, полученные за работу на радио и телевидении.

«Поскольку сейчас все больше распространяется безналичные расчеты, расчеты наличными естественным образом вызывают все больше подозрений. Наилучший способ снять эти подозрения - это декларировать эти наличные», - объяснил Вассерман.

На вопрос о том, как проверить безналичные расчеты человека он ответил, что это достаточно просто сделать. Другое дело - криптовалюта, которую, в отличие от тех же акций, нигде не регистрируют, поэтому нельзя проверить, кто продавец, а кто - покупатель. При этом депутат добавил, что пока этот биржевой актив никем не отслеживается, но при желании это можно организовать. Ведь каждый человек оставляет разнообразные следы.

«Насколько я наслышан, задача отслеживания криптовалют пока не ставилась. Будет ли поставлена - не знаю, и найдется ли у нее техническая решение - тоже не знаю. Как депутат - я пока не вижу в этом надобности», - заявил собеседник «360».

Ранее Вассерман объяснил, почему Россию не получится «отрубить» от интернета.

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