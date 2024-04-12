«Наравне с 9 Мая». Чем важен День космонавтики

Он напомнил о двух самых важных датах в отечественной космонавтике - 4 октября 1957 года и 12 апреля 1961 года.

«В 57-м году на орбиту вышел первый космический аппарат, а в 61-м году за пределами Земли оказался первый человек. Это был старт космической гонки и крупная победа. День 12 апреля можно называть днем нашей космической победы, для нас он - величайший праздник наравне с 9 Мая», - сказал Цуканов.

Эксперт отметил, что после развала СССР российская космонавтика притормозила в развитии, однако уже в 2000-х годах начала восстанавливаться.

«Мы участвовали в международных миссиях, строили интересные космические телескопы. Началось движение в сторону Луны. Мы обновили МКС, добавили новые модули. Эти достижения можно считать новым шагом в космическое пространство. Испытываем новую ракету „Ангара“, развиваем космодром Восточный. Это только начало», - выразил он уверенность.

Ранее космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики.