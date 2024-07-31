Напавшую на контролера в автобусе иностранку арестовали на два месяца
Перовский суд арестовал гражданку Узбекистана Зохиду Кодирову на два месяца. Женщина напала на контролера в столичном автобусе. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Иностранке предъявили обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Она будет находится под стражей до 29 сентября.
По данным следствия, ЧП произошло 6 июня. Мигрантка ехала в автобусе, в который зашла контролер, чтобы проверить оплату проезда у пассажиров. Тогда обвиняемая ударила проверяющую, чтобы избежать штрафа и выйти из транспорта.
Следственный комитет возбудил уголовное дело и показал кадры нападения. После задержания женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Позже стало известно, что гражданка Узбекистана находилась в Москве с нарушением миграционного законодательства. Следователи ходатайствовали об аресте девушки.