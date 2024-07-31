31 июля 2024, 21:18

Напавшую на контролера в автобусе иностранку арестовали на два месяца

Читайте нас в: Google Новости

Перовский суд арестовал гражданку Узбекистана Зохиду Кодирову на два месяца. Женщина напала на контролера в столичном автобусе. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Иностранке предъявили обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Она будет находится под стражей до 29 сентября.

По данным следствия, ЧП произошло 6 июня. Мигрантка ехала в автобусе, в который зашла контролер, чтобы проверить оплату проезда у пассажиров. Тогда обвиняемая ударила проверяющую, чтобы избежать штрафа и выйти из транспорта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и показал кадры нападения. После задержания женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Позже стало известно, что гражданка Узбекистана находилась в Москве с нарушением миграционного законодательства. Следователи ходатайствовали об аресте девушки.

Задержания Суд Женщины Автобусы Узбекистан Москва
31 июля 2024, 20:32
Кадыров назвал личными врагам противников хиджаба
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Женщины не должны носить паранджу, закрывающую лицо, простого хиджаба вполне достаточно. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с членами регионального правительства. Видео встречи появилось в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что это форма одежды приезжающих в республику туристов людей власти не волнует, но местным жителям необходимо соблюдать давние традиции.

«Мы не наказываем, а призываем надевать платки. Те, кто говорит, чтобы не надевали хиджабы - это враги ислама и мои личные враги», - заявил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что он выступает против паранджи, которая закрывает лицо женщины.

Совет муфтиев Дагестана после террористической атаки на Дербент и Махачкалу ввел локальный запрет на ношение никабов, закрывающих лицо. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сегодня угрозы безопасности стали главным приоритетом, чем давние традиции.

Одежда Чечня Запреты Женщины Ислам
31 июля 2024, 19:47
Владислав Бакальчук вызвал жену на разговор
Читайте нас в: Google Новости
Инициированная главой маркетплейса Wildberries Татьяной Бакальчук процедура развода могла пройти легче, если бы она согласилась на личный разговор. Об этом в комментарии Telegram-каналу Shot заявил супруг предпринимательницы Владислав.

Он пояснил, что хочет обсудить ситуацию с супругой в приватной обстановке без посторонних участников.

«Всем в нашей семье было бы легче пройти эту ситуацию, если бы мы поговорили как взрослые люди - лично, с глазу на глаз», - заявил Бакальчук.

Собеседник журналистов добавил, что не хотел бы комментировать ситуацию вокруг детей, которым пришлось столкнуться с разводом родителей.

«Девочки путешествуют, стараясь отвлечься, младшие мальчики окружены заботой, нянями и занятиями. Меня радует, что в последнюю неделю Татьяна стала чаще общаться с ними, это хорошо», - добавил он.

Бакальчук подчеркнул, что не жалеет о том, что сосредоточился на маркетплейсе, оставив собственную IT-компанию. Он пояснил, что все эти годы находился в тени супруги, которую представляли, как лидера фирмы.

«Мы основали компанию вместе. Статус „Основательница Wildberries“ всегда был элементом маркетинга, пиара - образ self-made woman помогал нам в развитии и продвижении», - заявил собеседник.

Он добавил, что именно он вложил первые 12 миллионов рублей, которые дали толчок к развитию Wildberries в 2008–2010 годах. По его словам, 700 долларов, о которых всегда шла речь - просто красивая история. На деле семья не считала, сколько потратила на развитие бизнеса, так как это был общий бюджет.

По словам Бакальчука, топ-менеджеры Wildberries уволились со своих постов после объявления о слиянии маркетплейса с компанией Russ.

По всей видимости, предприниматель имел в виду пришедшую на пост исполнительного директора маркетплейса Ольгу Наумову. В своей должности она проработала меньше двух месяцев.

Россия Громкие разводы Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
31 июля 2024, 19:26
Муж Бакальчук рассказал о «массовых увольнениях» в Wildberries
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Процесс слияния Wildberries и компании Russ сопровождается массовыми увольнениями, что уже негативно отражается на работе компании. Об этом муж соосновательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав заявил в комментарии Telegram-каналу Shot.

«Увольнения в компании продолжаются, и это не может не отразиться на ее работе. Боюсь, перспективы у нашего семейного бизнеса нерадужные», - сказал он.

Комментируя бракоразводный процесс с Татьяной, Бакальчук отметил, что их дети стараются отвлечься от этих новостей. По его словам, дочери сейчас путешествуют, а младшие мальчики много времени проводят с нянями и на разных занятиях.

Ранее Владислав Бакальчук попросил главу Чечни Рамзана Кадырова помочь защитить компанию, которую якобы попытались захватить рейдеры, а также наладить отношения с женой и вернуть ее в семью.

А Татьяна Бакальчук при этом уже подала на развод.

Глава Wildberries рассказала, что не знает, чем недоволен ее супруг, ведь о сделке по слиянию с оператором наружной рекламы Russ ему было известно с самого начала.

Рамзан Кадыров Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
31 июля 2024, 19:24
Жене Керимова вручили орден «За заслуги перед Дагестаном»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Торжественная церемония награждения прошла в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Глава республики Сергей Меликов вручил супруге сенатора Керимова Фирузе высшую награду региона — орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Меликов напомнил, что Керимова провела огромную работу для реализации инвестиционного проекта «Алияк», а также принимала участие в жизни республики.

«Хотелось бы сказать теплые слова в адрес Фирузы Назимовны. Эта замечательная женщина взяла на себя обязательства, которые неукоснительно сегодня выполняются, - заявил Меликов.

Керимова поблагодарила главу республики за поддержку, а команду проекта - за проделанную работу.

Согласно открытым данным, инвестиционный проект «Алияк» предусматривал создание молочной фермы. Стоимость проекта составила 1,3 миллиарда рублей.

Сенатор Сулейман Керимов снова появился в новостной повестке после развернувшегося скандала в семье владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук. Все началось с ее заявления об объединении маркетплейса с оператором наружной рекламы группа Russ, чьим бенефицианром назвали Сулеймана Керимова.

Торжественная церемония награждения прошла в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Глава республики Сергей Меликов вручил супруге сенатора Керимова Фирузе высшую награду региона - орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Совет Федерации РФ Дагестан Награды Россия Бизнес

Новости по теме