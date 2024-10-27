27 октября 2024, 12:46

Напавшего на журналистов зампосла Британии в России госпитализировали в Москве

РИА «Новости»
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Заместителя британского посла в России Томаса Додда госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«У дипломата диагностировали компрессионный стеноз чревного ствола. В настоящее время находится на обследовании у врачей», - сообщил источник.

Уточняется, что здоровью и жизни Додда ничто не угрожает.

Дипломат попал в неприятную ситуацию в терминале аэропорта Внуково. Он напал на российских журналистов , которые пытались задать ему вопросы. Додд вырвал бейдж одного из представителей прессы, а затем толкнул девушку с микрофоном.

Дипломат прибыл в Россию, чтобы проинспектировать работу посольства после лишения шести сотрудников диппредставительства аккредитации из-за обвинений в шпионаже.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нападение Додда на сотрудников СМИ примером нынешнего состояния властей Великобритании и ее общества.

Великобритания Дипломатия Больницы Россия Москва
26 октября 2024, 02:40
В Курской области впервые за 30 лет появился новый поселок
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Новый населенный пункт Меркурий появился в Курской области впервые за 30 лет. Об этом сообщил Минсельхоз России в своем Telegram-канале.

«Его построила ГК „Агропромкомплектация“ для своих сотрудников в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий», - отметили в сообщении.

В министерстве указали, что 30 семей уже получили ключи от нового жилья. В поселке построили 20 домов, детский сад, магазин и спортивный комплекс. Еще 20 зданий планируется сдать в 2025 году.

Ранее президент России Владимир Путин назвал общую площадь территории Курской области, на которой заблокировали украинских боевиков. Эта территория составляет примерно шесть на 15 километров. На ней находятся около двух тысяч военнослужащих. Их ликвидация уже началась.

Россия Курская область
25 октября 2024, 19:09
«Родители будут спокойно работать». Милонов — о создании детсадов на предприятиях
РИА «Новости»
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В России могут появиться детские сады и ясли при крупных предприятиях. Это поможет значительно повысить производительность труда в стране, заявил 360.ru автор инициативы, депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий предложил выдвинуть на обсуждение в Госдуме вопрос создания детских садов или яслей при крупных предприятиях, где ребенка можно оставить под присмотром на время рабочей смены.

По мнению Милонова, отводя детей в детский сад, который находится рядом с местом работы, родители будут трудиться в нормальном настроении. Им будет спокойнее, ведь ребенок находится под присмотром воспитателей.

Кроме того, отметил депутат, предприятия смогут пополнить кадры молодыми сотрудниками, которые отдадут предпочтение тем местам, где существует подобная форма социальной поддержки. Речь идет о специалистах, которые после окончания колледжа или института едут, к примеру, в другие города.

Появление детских садов при предприятиях, по мнению Милонова, станет дополнительной мотивацией для семей к рождению детей.

«Они будут знать, что дети развиваются нормально и находятся неподалеку от них. Также будут понимать, что предприятие готово помочь семье. Когда ребенок воспитывается в детском садике рядом с предприятием, то ему будут прививать с малых лет любовь и уважение к труду их родителей», - заключил он.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее рассказал, что в 2025 году материнский капитал проиндексируют.

Выплата за первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей.

Россия Детские сады Виталий Милонов
25 октября 2024, 18:14
В Волгоградской области ограничат продажу алкоголя
РИА «Новости»
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представил законопроект, по которому продажу алкоголя на территории региона разрешат лишь в ограниченные временные рамки — с 12:00 до 14:00. Об этом сообщил «Коммерсант».

Правило коснется только рабочих дней и новогодних праздников, при этом заведения общественного питания останутся вне нормы. Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

Кроме того, новый документ вводит запрет на продажу алкогольной продукции в праздничные дни. Список таких дней включает Праздник весны и труда, День России, День знаний, День народного единства и День Конституции Российской Федерации.

Филимонов ранее подчеркнул, что планирует избавиться от алкомаркетов в Вологодской области и запретить продажу алкоголя в непосредственной близости к объектам культуры. Инициативу он озвучил в начале октября, одновременно с анонсом упомянутого законопроекта.

По мнению психологов, отказ от употребления тяжелой пищи и алкоголя на ночь поможет наладить качество сна.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представил законопроект, по которому продажу алкоголя на территории региона разрешат лишь в ограниченные временные рамки - с 12:00 до 14:00. Об этом сообщил «Коммерсант».

Законы Запреты Алкоголь
25 октября 2024, 15:43
«Погода будет достаточно мерзопакостная». Синоптик дал прогноз на начало ноября
РИА «Новости»
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В Магадане и на побережье Охотского моря выпал сильный снег. Как скоро ждать его в Москве, рассказал 360.ru метеоролог Александр Ильин.

Он сообщил, что снега в Москве стоит ожидать не раньше 30 октября - в это время температура опустится до нуля. В первых числах ноября похолодает еще сильнее, но это будет кратковременно, а затем температура снова повысится до 9.

Ильин отметил, что на следующей неделе по линии Великие Луки - Тула - Тамбов - Саратов пройдет циклон с холодным атмосферным фронтом, который может принести с собой порывы ветра до 20 метров в секунду.

«В сочетании с понижением температуры до минусов, плюс какие-то небольшие осадки 31-го, плюс 2-го… Хотя ветер в этот период уже начнет ослабевать, но тем не менее погода будет достаточно мерзопакостная», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Его коллега Александр Шувалов тоже сообщил, что снег в Москве и Санкт-Петербурге ожидается в конце октября.

Россия Погода Погода в Москве

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