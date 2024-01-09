Нападавшего на собак тигра отловят в Приморье

В ночь с 21 на 22 декабря в поселке Рисовое тигр задавил собаку. На место прибыл первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый и специалист-эксперт Алексей Миненок. Они дежурили до трех часов ночи, но животное так и не появилось.

Спустя несколько дней тигр напал на собаку в поле на территории поселка Тихоречное и утащил в лес.

«27 и 28 декабря в поселке Новотроицкое тигр съел двух собак», - добавили в министерстве.

Специалисты определили предполагаемое местонахождение тигра с помощью квадрокоптера. Но во время дежурства охотоведов животное так и не появилось.

Уже 4 января в районе гидроузла в города Арсеньев тигр напал на сторожевую собаку. Остальных животных закрыли в помещении. Через два дня тигр снова появился.

Министерство получилось разрешение Росприроднадзора на отлов тигра.

В декабре в Черниговском районе Приморья поймали амурского тигра , также нападавшего на собак. По слова ветеринаров, животное вело себя агрессивно из-за огнестрельного ранения.