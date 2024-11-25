Налоговый кешбэк. В Госдуме уточнили нюансы новой льготы для родителей

Харченко заявила, что главной задачей этой льготы станет популяризация многодетных семей. По сути это не снижение процентной ставки подоходного налога, а возвращение части налога работающим родителям.

«Речь идет, скорее, о налоговом кешбэке. Это не минимизация самой процентной ставки налога, а просто возвращение в виде семипроцентной выплаты тем родителям, которые работают», - рассказала зампред думского комитета.

Для получения этих льгот семья должна отвечать нескольким критериям.

«У этих работающих родителей должны быть дети до 18 лет, если дети - студенты колледжей или вузов, то до 23 лет <…> Есть еще один важный критерий, как рассчитывается эта выплата: среднедушевой доход этой семьи не должен превышать полутора прожиточных минимума по конкретному региону, где проживает эта семья», - пояснила собеседница 360.ru.

По словам Харченко, льготы коснутся «определенной когорты семей», в основном малоимущих, которым необходима поддержка государства. Это будет единовременная выплата за весь прошедший год.

Ранее депутаты Госдумы захотели разрешить многодетным отцам-одиночкам досрочно выходить на пенсию. Сейчас такая льгота есть только у женщин. Большинство россиян поддержали эту инициативу.