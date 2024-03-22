Налоговая закроет бизнес Реввы в России

Компания «Эйс Гейминг», специализирующаяся на продаже виртуальных предметов в игре Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), открылась в 2015 году. В 2019 году к проекту присоединился известный комик Михаил Галустян, а спустя год в число акционеров вошел его друг, Александр Ревва.

Бизнес сразу столкнулся с финансовыми трудностями. Отчет за 2019 год показал убыток в размере 2,4 миллиона рублей, а за 2020 год - в 1,3 миллиона рублей. Лишь в 2021 году компания смогла начать получать прибыль, заработав пять тысяч рублей.

В прошлом году Галустян вышел из состава учредителей, после чего в компании осталось три акционера, в числе которых Александр Ревва с долей в 5%.

По имеющейся информации, 20 марта 2024 года налоговая служба приняла решение закрыть предприятие. Официальной причиной ликвидации указаны неточности в юридических данных, зарегистрированных в ЕГРЮЛ, в том числе неправильный юридический адрес. Более того, с 2021 года компания не предоставляла декларации о доходах.

Другой бизнес Александра Реввы - ООО «Войс Медиа Продакшн» - принес шоумену более семи миллионов рублей чистой прибыли за 2023 год.

Комик переехал в Дубай. Причиной отъезда стал бойкот на российском телевидении. Его убрали из шоу «Песня года», на котором Ревва появился в образе Артура Пирожкова.