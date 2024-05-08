Налоговая начала жестко проверять фитнес-клубы по всей России

Налоговые органы заподозрили, что клубы не платят налоги, оформляя личных тренеров как самозанятых. Изменяя форму трудовых отношений, фитнес-организации избегают налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов. При этом спортзалы сами устанавливают график работы для самозанятых тренеров, которые, в свою очередь, зависят от клубной инфраструктуры, зала и оборудования.

В ответ представители фитнес-сообщества указали, что клубы выступают только в роли посредников. Тренеры самостоятельно проводят занятия с клиентами, а величина и частота выплат напрямую зависят от потока посетителей. Клубы же получают процент от платежей за предоставление места для занятий, использование оборудования и клиентской базы.

Национальное фитнес-сообщество в своем обращении предложило ввести определенные «критерии-исключения», которые позволяли бы четко определять, в каких случаях между фитнес-клубами и тренерами, платящими налог на профессиональный доход, существуют трудовые отношения.

Эксперт НИФИ Минфина Дайнеко напомнила, что у самозанятого нет возможности получать выплаты по больничному. Также период работы не позволяет формировать страховой стаж для будущей пенсии.