Налог на бездетность предложили ввести в России
Стимулировать рождаемость в России необходимо разными способами. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью «Говорит Москва» допустил введение налога на бездетность в России по примеру СССР. По его мнению, это было неплохо.
«Надо стимулировать и само рождение детей, в том числе через материнский капитал. Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо», - заявил он.
Ранее председатель Наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов также говорил, что повысить рождаемость в России можно с помощью налога на малодетность. РФ выживет, если в каждой семье будет по четыре ребенка , уверен он.
Но председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выступил с другим заявлением: демографические показатели в России может изменить сокращение числа абортов , а не налог на бездетность.