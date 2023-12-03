Налог на бездетность предложили ввести в России

Москву вновь замело снегом: волновой циклон принес в столицу и область метели, на дорогах скользко и практически ничего не видно. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью «360» сообщил, что водителям лучше воздержаться от поездок.

«Если дела можно перенести на завтра, то лучше подождать, пока уберут дороги. Если уж пришлось выезжать, то нужно соблюдать осторожность. Все скользко, дорогу замело, разметки не видно, край проезжей части тоже. Особенно в сумерках», - рассказал метеоролог.

Ильин сообщил, что снег продолжит идти весь день и всю ночь, но в понедельник осадки будут небольшими. Совсем слабые снегопады будут на протяжении следующей недели, но главным испытанием станут морозы.

«Арктический холодный воздух, очень морозный, придет на Среднерусскую равнину, и нам придется бороться с холодами, утепляться. Сильные испытания выпадут на тепловую сеть - такой экзамен погода преподнесет», - заявил собеседник.

В магистралях придется повысить давление, чтобы поддерживать в квартирах необходимый уровень тепла.

«Там, где тонко, там рвется. То есть будет хорошая такая проверка на качество», - добавил он.

Морозы продержатся до конца недели, а в пятницу и на выходных, 8, 9, 10 декабря, даже днем в Москве столбики термометров будут показывать около - 20 градусов. Ночью на юго-востоке Московской области похолодает до - 27… - 30 градусов.

Ранее в Подмосковье на уборку снега вышло максимальное число дворников и спецтехники. Жителей предупредили о сильных снежных заносах и накатах.