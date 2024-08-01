«Наконец-то все закончилось». Жена вернувшегося хакера Селезнева поделилась эмоциями

Спецслужбы США похитили россиянина Селезнева в 2014 году, когда он отдыхал на Мальдивах. В рамках уголовного дела о краже номеров банковских карт. По оценке следствия, ущерб от действий хакера понесли 37 тысяч финансовых организаций на сумму более 170 миллионов долларов. Суд над Селезневым продолжался три года и в 2017 году россиянина приговорили к 27 годам заключения.

Она подчеркнула, что муж пока на связь с ней не выходил, но она очень ждет хотя бы его звонка.

«Руки трясутся, сердце выпрыгивает, хочется верить, что наконец-то это все закончилось. Да, жду от него звонка, встречи. Что угодно от него. В общей сложности он находился в заключении 10 лет», - заявила она.