Наказания за ненасильственные преступления в России решили смягчить

Анализом правоприменительной практики комитеты по госстроительству и законодательству, также по безопасности и противодействию коррупции займутся вместе с профильными ведомствами, с Генпрокуратурой и Верховным судом.

После этого им нужно будет вынести предложения по корректировке действующего законодательства, а именно - по совершенствованию уголовного наказания за преступления, которые совершили без применения насилия или угрозы его применения.

«Также необходимо привлечь к этой работе комитет по экономической политике, поскольку речь идет зачастую о преступлениях по экономическим статьям», - указал Володин, пояснив необходимость обсуждения вопроса с деловым и бизнес-сообществом, чтобы учесть их предложения.

В Кремле отмечали, что в стране начали работу над проектом амнистии для ряда осужденных женщин.