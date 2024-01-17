17 января 2024, 20:11

Наказания за ненасильственные преступления в России решили смягчить

РИА «Новости»
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Профильным комитетам Госдумы поручили проработать предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Анализом правоприменительной практики комитеты по госстроительству и законодательству, также по безопасности и противодействию коррупции займутся вместе с профильными ведомствами, с Генпрокуратурой и Верховным судом.

После этого им нужно будет вынести предложения по корректировке действующего законодательства, а именно - по совершенствованию уголовного наказания за преступления, которые совершили без применения насилия или угрозы его применения.

«Также необходимо привлечь к этой работе комитет по экономической политике, поскольку речь идет зачастую о преступлениях по экономическим статьям», - указал Володин, пояснив необходимость обсуждения вопроса с деловым и бизнес-сообществом, чтобы учесть их предложения.

В Кремле отмечали, что в стране начали работу над проектом амнистии для ряда осужденных женщин.

Госдума РФ
17 января 2024, 20:05
Умер актер, который сыграл Сталина в фильме «Зоя»
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Известный актер Александр Вонтов умер на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра имени Комиссаржевской в социальной сети «ВКонтакте», где артист трудился с 1977 года.

«С прискорбием сообщаем, что заслуженный артист России, заслуженный работник культуры Александр Борисович Вонтов сегодня ушел из жизни», - указали в публикации.

В пресс-службе подчеркнули, что новость об уходе актера стала тяжелейшим ударом.

«Остроумный, яркий и строгий Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах. Выражаем соболезнования его близким, а также всем почитателям творчества Вонтова», - добавили в театре.

О месте и дате прощания с артистом пока информации нет. Причина его смерти осталась неизвестной.

За годы службы в театре Александр Вонтов сыграл более 80 ролей. Он активно снимался в сериалах и кино, самой его заметной работой стала роль в картине «Зоя», где артист сыграл Иосифа Сталина.

Кино Фильмы Театры Актеры
17 января 2024, 19:21
Прощание с поэтом Рубинштейном прошло в ДК «Рассвет» в Москве
РИА «Новости»
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Поэта и публициста Льва Рубинштейна проводили в последний путь в Москве. Церемония прощания прошла в ДК «Рассвет» в Столярном переулке. Друзья литератора, которые не смогли приехать, выступали по видеосвязи, сообщили «Известия».

Перед началом церемонии перед ДК выстроилась очередь, а траурный зал, где проходило прощание, оказался заполнен полностью.

«Спасибо большое, что вы сюда пришли, что вы сейчас вместе с нами пришли разделить наше горе», - обратилась к присутствующим дочь поэта Мария.

Рубинштейн тяжело пострадал в ДТП 8 января. Его сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Образцова. Литератора экстренно доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, врачи боролись за его жизнь, но 14 января поэта не стало.

Поэта называли основоположником московского концептуализма наряду с Всеволодом Некрасовым и Дмитрием Приговым. Свой литературный путь поэт начал в конце 60-х годов прошлого века и создал собственный жанр - «карточки», в которых объединил вербальное, изобразительное и перформативное искусства.

Литература Москва
17 января 2024, 19:01
Московский зоопарк проведет акцию по сбору подарков для животных
Соцсети
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Акция «В зоопарке ждут подарки» пройдет с 19 по 21 января в Москве. Каждый, кто сделает подарок животным столичного зоосада, сможет свободно зайти на его территорию. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Подарки будут принимать в специальных пунктах с 10:00 до 16:00 на главном входе, а также на новом входе со стороны станции метро «Баррикадная». Зоологи предложили готовые варианты: мячи, гантели и косточки из экологически чистых материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине.

«Подарок нужно передать волонтерам, а в терминале или на кассе получить акционный билет стоимостью 0 рублей. За один подарок можно получить один бесплатный акционный билет», - рассказали в пресс-службе.

Все предметы должны быть сделаны из качественного безопасного материала и не иметь следов химических веществ. Работники учреждения проверят подарки, а потом отдадут обитателям. Сюрприз для зверей должен быть новым, несамодельным и несъедобным.

Ранее горожанам рассказали, кто родился в Московском зоопарке в 2023 году.

Животные Зоопарки Москва
17 января 2024, 18:26
Московская компания ускорила производство матрасов благодаря нацпроекту
Freepik
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Нацпроект «Производительность труда» помог московскому производителю сократить время на производство ортопедических матрасов на 34%. Об этом сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития города.

«За шесть месяцев компания совместно с экспертами регионального центра компетенций Москвы оптимизировала процесс изготовления матрасов, продажа которых обеспечивает 50 процентов выручки», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Так, специалисты сократили маршруты перемещения сырья и готовой продукции, а также переорганизовали места хранения необходимых материалов. На предприятии также внедрили новые стандарты выполнения работ и ухода за оборудования.

В результате компания стала производить более 13 матрасов на человека в смену вместо восьми. Кроме того, на треть сократились и неиспользуемые запасы. Работу провели и с персоналом: 16 сотрудников научились методике бережливого производства, а еще трое стали внутренними коучами.

Ранее благодаря нацпроекту другая компания из Москвы ускорила выпуск пластиковых окон.

Работа Нацпроекты Москва

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