Наказание за вовлечение детей в преступления предложили ужесточить в России

Сотрудники тюменского застройщика СБК после ребрендинга сделали себе тату с новым названием компании. На их телах появилась надпись «ХаризМЫ». Подробно об этом 360.ru рассказала коммерческий директор фирмы Полина Науджюс.

По ее словам, работники набили тату по собственному желанию. Никакой мотивации или прокачки такого поступка коллег не было.

«Сделать татуировку с новым логотипом - это был искренний душевный порыв сотрудников компании „ХаризМЫ“. Презентация нового бренда получилась настолько эмоциональной, что на этой волне они решили увековечить свою связь с компанией», - объяснила Науджюс.

Количество тех, кто сделал татуировку, перевалило за два десятка - это около 10% от общего числа сотрудников, рассказала коммерческий директор.

«Сначала в общий корпоративный чат посыпались рисунки на руках сотрудников, имитирующие тату нового логотипа, а потом и настоящие татуировки. Мы были ошеломлены, никто не ждал такого эффекта. Компания для нас - больше, чем работа. И тату этому подтверждение», - добавила она.

Сотрудники продолжают слать в корпоративный чат фото с логотипом «ХаризМЫ».

«Это невероятно трогательный и эмоциональный момент для всей команды. <…> Для нас все это очень серьезно», - заключила Науджюс.

Источник «РБК Тюмень» сообщал, что застройщик заплатил сотрудникам по 100 тысяч рублей за татуировку с новым названием компании. В пресс-службе компании эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Тату-мастер Владимир Ермак посоветовал отказаться от татуировок на дому. Он рекомендовал делать их только в профессиональных салонах.