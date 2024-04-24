Наказание за ложные доносы на семью предложили ввести в РПЦ

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«Нужно установить ответственность за ложный донос на семью. Такие нормы законодательства на данный момент отсутствуют. Они должны предусматривать ответственность за предоставление правоохранительным органам, должностным лицам, органам опеки и попечительства заведомо ложных сведений, которые являются причиной для вмешательства в семейную жизнь», - заявил он.

Лукьянов уточнил, что такие семьи потом вынуждены месяцами терпеть унизительные проверки, угрозы и нападки.

«Все это помогает процветанию ложных доносов на семьи, в том числе при бракоразводных процессах и ради мести», - добавил председатель комиссии РПЦ.

Ранее заместитель председателя Госдумы Петр Толстой также заявлял, что нужно наказывать за ложные доносы на семьи.