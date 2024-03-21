Наказание для инфоблогеров за ущерб клиентам обсудят в Думе

«В России могут ввести отдельное наказание для блогеров, которые занимаются оказанием образовательных услуг населению», - написали авторы материала.

В КоАП планируют добавить новую статью, по которой блогеров, продающих информационные продукты без аккредитации, ждет ответственность. Уголовный кодекс пополнит поправка о наказании за причинение крупного ущерба россиянам, организациям или государству. Рабочая группа Госдумы обсудит эти вопросы на заседании 21 марта.

Ранее суд заочно арестовал «короля свадеб» Дениса Байгужина по обвинению в мошенничестве. Коуч за деньги рассказывал женщинам, как построить отношения и женить на себе миллионера. Однако результатов посетительницы тренингов не добились. Началась проверка по делу об афере на 6,6 миллиона рублей.

В КоАП и Уголовный кодекс собираются ввести отдельное наказание для блогеров, коучей и инфоцыган. Как сообщили «Известия» , речь идет об оказании ими информационно-консультативных услуг с нарушением законодательства.