НАК посчитал потенциально опасными детей с малым количеством друзей в соцсетях

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Ребенка могут признать потенциально опасным, если у него в соцсетях меньше 100 друзей. Также в НАК попросили учителей обращать внимание на детей, которые состоят деструктивных группах, интересуются шок-контентом.

Внимание педагогов должны привлечь подростки, выкладывающие материалы с оружием, негативные публикации на тему непонимания или игнорирования.

Для противодействия террористической идеологии НАК предложил усилить пропаганду традиционных ценностей.

В 2024 году силовики предотвратили более 100 терактов на территории России. Цифры озвучили на заседании НАК в середине августа.