Находящийся в СИЗО Стрелков решил выдвинуться в президенты России

Обращение Стрелкова зачитал сопредседатель «Русского движения за Стрелкова» Олег Нельзин. Статус обвиняемого по уголовному делу не мешает выдвижению в качестве кандидата на пост главы государства.

Если приговор вынесут до голосования, то экс-министр обороны ДНР не сможет участвовать в выборах. Стрелков заявил, что выборы президента и его участие в них дадут возможность всем патриотам и честным людям объединиться перед лицом «внешней и внутренней угрозы».

Стрелкова арестовали по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Московский городской суд в августе 2023 года признал законным решение о заключении его под стражу.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов сообщил, что следователи присвоили делу гриф «секретно» из-за содержания в материалах дела государственной тайны.