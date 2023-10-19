«Находимся на связи». УК ответила жителю Балашихи с протекающей в квартире канализацией

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Ранее житель Балашихи пожаловался, что в его квартире выросли грибы. Причина тому - протекающая канализация. Решить вопрос Антон пытался с середины августа, обращался в аварийную службу, управляющую компанию. Но проблема не решалась - УК перекладывала ответственность на застройщика, застройщик пообещал выполнить ремонт, но мастер так и не дошел до аварийной квартиры.

Мужчина обратился в редакцию. После публикации материала и запроса из управляющей компании пришел ответ.

«Сотрудники управляющей компании находятся на связи с собственником квартиры. Работы по устранению течи будут выполнены в течение суток, а ремонт отделки завершат до 10 ноября», - пообещали в УК.

В компании заявили, что в тот же срок проведут расследование причин произошедшего.