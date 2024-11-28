28 ноября 2024, 12:21

«Нагадили сами себе». Для популярного японского автопроизводителя настали тяжелые времена

Unsplash
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Автопроизводитель Nissan переживает непростые времена, сообщило издание Financial Times. Возможно, через год компанию продадут концерну Honda или вовсе закроют. Что делать российским владельцам автомобилей этой марки, рассказал 360.ru автоэксперт Дмитрий Славнов.

Он сообщил, что запчасти для автомобилей будут еще долгое время, поскольку их выпускает не сам завод-изготовитель, а подрядчики.

«Просто так, одномоментно, не закроется, не скажет: вот вы оставайтесь со своими машинами, делайте что хотите. Запчастей нет, ничего нет. Нет, такого не будет», - заявил собеседник 360.ru.

Он связал кризис в автомобильной отрасли с санкциями, которые ввели против России весной 2022 года.

«Они вильнули хвостом, ушли с российского рынка. Как и немецкие бренды. Сейчас вот читаю новости, что куча машин немецких стоит под открытым небом, просто гниет, потому что потеряли такой рынок сбыта, как Россия. Хотели ввести эти санкции, громко хлопнуть дверью, но получилось, что нагадили сами себе. Так же и здесь сейчас. Ну, пускай продают кому-то другому», - рассказал Славнов.

В октябре автоконцерн Volkswagen оказался перед угрозой закрытия заводов в Германии из-за резкого падения спроса.

Япония Санкции Машины Промышленность
28 ноября 2024, 12:14
Не состоявшим на учете экс-мигрантам вручили повестки в аэропорту Екатеринбурга
РИА «Новости»
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Военные следователи проверили в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге бывших мигрантов, недавно получивших российское гражданство. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Силовики изучили документы 60 человек и проверили, все ли они встали на воинский учет. Правоохранители выяснили, что требование законодательства проигнорировали семь мужчин. Им выдали повестки и сопроводили в военный комиссариат для оформления документов.

В военно-следственном управлении СК по Центральному военному округу отметили, что сотрудники продолжат проводить подобные рейды.

«Работа на указанном направлении проводится военными следователями на системной основе», - добавили в ведомстве.

Ранее мероприятия по выявлению уклонистов прошли в Чехове. Сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии и военного комиссариата проверили 71 человека. Они вручили повестки 14 экс-мигрантам, получившим российское гражданство и не ставшим на воинский учет.

Мигранты Екатеринбург
28 ноября 2024, 05:36
Россиянам рассказали об уловках мошенников в период распродаж
Freepik
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Кибермошенники активировались во время сезона ноябрьских распродаж. О способах мошенничества в интернете рассказал РИА «Новости» начальник отдела по информационной безопасности компании «Код безопасности» Алексей Коробченко.

По словам эксперта, распространилась схема мошенничества с использованием так называемых дипфейков - синтезирования человеческого изображения или голоса при помощи искусственного интеллекта.

Мошенники взламывают аккаунты пользователей, и, подделав образ владельца аккаунта, рассылают аудио- и видеосообщения с призывом покупать нужные товары от лица пользователя. Так же мошенники поступают и с популярными Telegram-каналами, рассылая сообщения их подписчикам.

Как рассказал Коробченко, еще одной популярной схемой обмана пользователей в период распродаж стала подделка сайтов интернет-магазинов и маркетплейсов и их аккаунтов в соцсетях, при помощи которых злоумышленники рассылают предложения о распродажах.

«Если юзеры (пользователи - прим. ред.) перейдут по ссылкам в сообщениях или письме в электронной почте, то попадут на фейковый сайт, который похож на настоящий. Отличия - в нюансах, например, мошенники могут не „попасть“ в традиционную цветовую гамму бренда или использовать неактуальную информацию в других разделах сайта», - сообщил Коробченко.

Чтобы обезопасить себя, эксперт посоветовал использовать критическое мышление и задавать себе вопросы: привычно ли ведет себя отправитель подозрительного видео, его ли стиль общения, почему бренд прислал напоминание о распродажах непосредственно пользователю, если всегда делает это через приложение.

Ранее россиянам напомнили о старой схеме обмана у касс в магазинах. Мошенники предлагают оплатить покупку ворованной картой.

Интернет Искусственный интеллект Соцсети Мошенничество Магазины Дипфейк Маркетплейсы Покупки
27 ноября 2024, 23:26
Бастрыкин заинтересовался сообщениями о разрухе в детской поликлинике в Воронеже
Pxhere
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался публикациями о разрухе в детской поликлинике в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В Сети появилась информация, что в детском медучреждении 1981 года постройки осыпается штукатурка, освещение функционирует с перебоями, оконные рамы негерметичны, отсутствуют сидячие места для ожидания и процедурные кабинеты.

«В СУ СК России по Воронежской области по данному факту организована процессуальная проверка», - сообщили в пресс-службе.

Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее СК возбудил уголовное дело в Ростовской области по поручению Бастрыкина. Основанием стало содержание пенсионера в рабстве.

Дети Больницы Поликлиники Следственный комитет России
27 ноября 2024, 23:25
Рубль укрепился на фоне решения Центробанка по валюте
Freepik
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Российская валюта показала заметное укрепление на Московской бирже. Рост курса рубля начался после решения регулятора о прекращении закупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, сообщил «Интерфакс».

На максимуме в течении дня пара доллар-рубль на международном рынке Форекс превышала 114,5 рублей. После заявления регулятора рубль начал расти.

Центробанк России отреагировал по данной теме 27 ноября - со следующего дня и до конца года ЦБ РФ прекращает закупки валюты на внутреннем рынке. В пресс-релизе регулятора отмечалось, что решение принималось «в целях снижения волатильности финансовых рынков».

При этом российский Центробанк продолжит операции по продаже иностранной валюты в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Утром 27 ноября рубль резко подешевел по отношению к доллару и евро, падение составило около 9%. Официальный курс доллара, установленный регулятором на 28 ноября, составляет 108,010. Евро будет стоить 113,0947 рублей, курс юаня составит 14,8382 рубля. Финансовый эксперт Андрей Бархота в беседе с 360.ru допустил, что к концу года доллар может вырасти до 122 рублей.

Рубль Курс валют Курс доллара Курс евро Центробанк

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