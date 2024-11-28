«Нагадили сами себе». Для популярного японского автопроизводителя настали тяжелые времена

Он сообщил, что запчасти для автомобилей будут еще долгое время, поскольку их выпускает не сам завод-изготовитель, а подрядчики.

«Просто так, одномоментно, не закроется, не скажет: вот вы оставайтесь со своими машинами, делайте что хотите. Запчастей нет, ничего нет. Нет, такого не будет», - заявил собеседник 360.ru.

Он связал кризис в автомобильной отрасли с санкциями, которые ввели против России весной 2022 года.

«Они вильнули хвостом, ушли с российского рынка. Как и немецкие бренды. Сейчас вот читаю новости, что куча машин немецких стоит под открытым небом, просто гниет, потому что потеряли такой рынок сбыта, как Россия. Хотели ввести эти санкции, громко хлопнуть дверью, но получилось, что нагадили сами себе. Так же и здесь сейчас. Ну, пускай продают кому-то другому», - рассказал Славнов.

В октябре автоконцерн Volkswagen оказался перед угрозой закрытия заводов в Германии из-за резкого падения спроса.