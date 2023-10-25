Надпись «Русские не сдаются» заметили на здании посольства США в Москве

Неизвестные спроецировали надпись в годовщину освобождения из американской тюрьмы Марии Бутиной. Россиянку арестовали в США в июле 2018 года, обвинив в работе иностранным агентом. В середине декабря она согласилась пойти на сделку со следствием. В итоге Бутина отказалась от участия коллегии присяжных и обжалования решения судьи.

Американский суд приговорил россиянку к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». Дипмиссия России в США добилась депортации Бутиной на родину, это произошло в конце октября.

В прошлом году в Россию вернулся Виктор Бут, который находился в заключении в США по обвинению в поставке террористам оружия с 2010 года. Его выпустили на свободу в обмен на экстрадицию американской баскетболистки Бриттни Грайнер.