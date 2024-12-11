«Надоело быть добрым». Жуков обратился в СК из-за блокировки фильма о «Руки вверх!»

«Действительно, это так. Мы подтвердили это в соцсетях Жукова. Там есть его прямая речь и скан его заявления в адрес [главы СК России Александра] Бастрыкина», - сообщил он.

Причиной, по которой картина была удалена с сайтов онлайн-кинотеатров, стал спор о правах на фонограммы песен, которые звучат в фильме. Музыкальный продюсер Андрей Черкасов заявил о своих правах на эти композиции.

«Мне надоело быть добрым и терпимым. Оставаться в правовом русле, понимать, что судебные процессы - дело долгое, но правильное. Есть человек, который мошенническим образом пытается наживаться на моих песнях», - заявил Жуков в своем Telegram-канале.

Черкасов, по словам солиста «Руки вверх», стремится запретить работы, связанные с группой, на телевидении, YouTube, в социальных сетях, онлайн-кинотеатрах и других цифровых платформах. Чуков добавил, что много лет борется с этой проблемой.

«Если вы периодически не можете найти любимые песни или концерты „Руки Вверх!“ в онлайне, то это „заслуга“ человека по имени Андрей Черкасов», - добавил он.

Ранее Роскомнадзор потребовал удалить фильм «Руки вверх!» из онлайн-кинотеатров. Представители «Кинопоиска» и Start подтвердили получение уведомления. Они согласились ограничить доступ к фильму, хотя и посчитали это несправедливым, так как правообладатели предоставили прокатчикам все необходимые документы.