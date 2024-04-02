«Надо все рассчитать». Нужен ли в России налог на роскошь

«Я думаю, что в данном случае „Справедливая Россия“ вряд ли сможет это провести, то есть вряд ли это будет принято. Надо двигаться в этом направлении, но все правильно рассчитывать. Шансов мало, но если подключатся Минфин, правительство, „Единая Россия“, то да, шансы есть», - считает он.

По мнению Засько, такой налог, «безусловно, важен и нужен».

«Но все дело именно в определении ставок и тех доходов, с которых надо начинать его брать. Очень важно, чтобы в него не попал средний класс и „предбанник“ среднего класса - те, кто зарабатывает от 100 тысяч. Речь должна идти о действительно очень богатых людях, с зарплатами от миллиона в месяц. Надо с этого начинать», - рассудил декан.

Парламент рассмотрит законопроект уже 2 апреля.