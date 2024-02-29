29 февраля 2024, 21:19

«Надо укреплять семью». Отец Киприан поддержал цели новых нацпроектов

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Самой главной темой из послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию является поддержка семей в России. На это «360» указал отец Киприан (Валерий Бурков), член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», Герой Советского Союза.

«Надо укреплять семью. Надо, чтобы семья стала многодетной, это должно стать нормой. Главное - это все меры поддержки. Это вопрос выживания нашего государства. Мы должны умножаться, а не таять на глазах», - сказал он.

Вторым по важности озвученным президентом нацпроектом отец Киприан назвал «Молодежь России», посвященный поддержке молодых россиян и будущему страны.

«Молодежь - это наше будущее. В 90-е годы ее бросили на самотек и долго ею не занимались. Сейчас такая работа ведется и молодежь выделили как отдельный проект. Это очень важно», - отметил собеседник издания.

Проект «Кадры» Бурков назвал третьим требующим внимания вопросом для развития России.

«Кадры решают все. Особенно те, которые, защищая нашу страну, проявили высокие, духовно-нравственные идеалы, которые живут в их душе», - резюмировал он.

В ходе послания Федеральному собранию Путин анонсировал запуск новых национальных проектов. Президент отметил, что также необходимо запустить комплексную программу по охране материнства и сбережению здоровья детей.

Молодежь Семья Россия Владимир Путин Нацпроекты Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 21:46
Ростех решил возобновить выпуск самолетов ДРЛО А-50
РИА «Новости»
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В России возобновят выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, так как он нужен Вооруженным силам страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

«Конечно, восстанавливать этот самолет нужно. Конечно, мы будем его делать, он не только для нашей армии нужен, но и на экспорт», - заявил он журналистам в кулуарах Гостиного Двора перед посланием президента Федеральному собранию.

Самолет ДРЛО А-50 создали на базе военно-транспортного самолета Ил-76 еще во времена Советского Союза. Его используют для разведки и обнаружения сил противника, а также координации действий союзников. Самолет называют аналогом американских AWACS.

Чемезов также сообщил о переносе выпуска пассажирского самолета МС-21 , испытания которого еще не завершены, на 2025–2026 годы. Он объяснил это необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Ростех Самолеты
29 февраля 2024, 20:30
Госдума приняла около 100 законов об участниках СВО
Телеканал «360»
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Государственная дума России приняла около 100 законов, касающихся участников специальной военной операции. Об этом рассказал депутат Владимир Васильев в комментарии «360».

Васильев прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По словам парламентария, все партии Госдумы работают в том направлении, которое обозначил глава государства.

«Мы сегодня благодаря той политике имеем консолидацию в Госдуме. Практически все политические партии консолидированно принимают основные законы», - заявил он.

Депутат добавил, что послание Путина стало ответом на ожидания россиян, в том числе тех, с кем президент общался лично.

«Это была еще и программа. Программа, которую президент, демонстрируя удивительную работоспособность и ответственность, перемещает по стране, встречаясь на трассах, в цехах, в лабораториях. Находясь за штурвалом самолета и за рулем КамАЗа. Он вник в ожидания людей. И пришел к нам с программой, которая наполнена поддержкой, ожиданиями людей, которые готовы и на фронте с риском для жизни отстаивать интересы России, и в тылу работать по полной», - добавил Васильев.

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию 29 февраля. В своем более чем двухчасовом выступлении президент заявил, что новой российской элитой станут те, кто служит России на фронте и в тылу.

«Настоящая элита - труженики и воины, которые служат России», - заявил глава государства.

Законы Военные Депутаты Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 19:39
Раскрыта личность удивленного военного на послании Путина
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Во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию внимание журналистов привлек военный, удивленно смотрящий в объектив камеры. Им оказался герой спецоперации Сергей Токарь, сообщил Telegram-канал Shot.

Прапорщик рассказал каналу, что ему уже показали кадры, где мужчина пристально смотрит в камеру. Токарь вместе с супругой посмеялся над произошедшим.

Сергей Токарь является героем специальной военной операции. В зоне боевых действий он лишился руки. Его подразделение столкнулось с превосходящими силами противника. Токарь вел огонь, прикрывая сослуживцев, и нанес значительный урон ВСУ.

В какой-то момент прилетела мина, и прапорщик получил тяжелое ранение руки, но мужественно продолжил выполнять воинский долг до эвакуации. Впоследствии врачи ампутировали поврежденную руку.

Военные Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 19:12
Вера Брежнева показала фото дочери, которую родила в 19 лет
Global Look Press
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Певица Вера Брежнева показала фото 22-летней дочери. В соцсетях артистка призналась, что скучает по ней. Об этом сообщил портал The Voice Mag.

Ранее концерт Веры Брежневой отменили в Бишкеке. Выступление 18 февраля не состоялось по «техническим причинам».

Дочь исполнительницы хита «Любовь спасет мир» зовут Соня Киперман, она учится в Соединенных Штатах. Вера Брежнева стала мамой в 2001 году, отец девочки - чиновник Виталий Войченко. Однако девочка взяла фамилию отчима, бизнесмена Михаила Кипермана.

Брежнева двумя годами ранее приняла решение уехать из России. Вместе с супругом, известным композитором и продюсером Константином Меладзе, она обосновалась в Италии. После разрыва отношений с ним, летом 2023 года, певица вернулась на родину, в Киев.

Дети Вера Брежнева

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