«Надо пахать»: Сургутский депутат предложил пенсионерам подрабатывать на автомойках

В видеоролике Барсов порассуждал о возможности трудоустройства граждан возрастом около 70 лет. По словам депутата, он спросил у знакомого владельца автомойки, взял бы он его на работу (Барсову в январе исполнилось 67 лет - прим.ред.), и получил утвердительный ответ.

«Зарплата в день где-то четыре-пять тысяч рублей. Нормально. Надо пахать. Ну как пахать? Мой машину да мой. Со шланга ее поливать. Поэтому для тех, кто боится остаться без работы или без средств к существованию: вот, идите на мойку», - сказал депутат.

Согласно опубликованной в Сети декларации о доходах Барсова за 2018 год, он владеет 29 квартирами, 10 спортивными самолетами, а в год зарабатывает около 33,5 миллиона рублей.

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