«Мы проведем обследование совместно с министерством природных ресурсов, как и что прогрызли», - сказал министр.

Он подчеркнул, что дамба в Орске выдерживала нагрузку в 5,5 метра воды, но затем она увеличилась до 10 метров. То есть на инженерную конструкцию давила огромная масса воды, добавил Файзуллин. Он призвал журналистов дождаться результатов проверки.

Ранее доктор технических наук Михаил Болгов заявил, что прорыв дамбы связан, скорее всего , с нарушениями при строительстве, а не с грызунами. Эту версию он назвал экзотической.