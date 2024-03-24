«Надежда и бессмертие». Проекция «Журавли» появилась на здании Crocus City в день траура
В день общенационального траура на здании Crocus City Hall появилась проекция «Журавли». Бесконечный клин поднимается от основания здания и улетает в небо. Так в Москве почтили память жертв теракта, который произошел вечером 22 марта. Организатором акции выступило движение волонтеров «Мы вместе».
Нападение на зрителей в Crocus City Hall стало крупнейшим терактом в истории России со времен захвата школы в Беслане.
Жертвами трагедии стали 137 человек.
Концертный зал назвали именем народного артиста СССР Муслима Магомаева, известного исполнением песни «Журавли». Баллада повествует о солдатах, которые после смерти становятся птицами.
«Композиция минорная, но главный мотив в ней - надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним», - сказала волонтер движения «Мы вместе» и Ассоциации волонтерских центров Анастасия Брайловская.
Сегодня каждый может помочь обрести бессмертие всем погибшим в Crocus City Hall. Для этого нужно сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу на окне или создать собственный вариант и поделиться им в социальных сетях. Например, поставить картинку журавля на аватарку.