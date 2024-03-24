«Надежда и бессмертие». Проекция «Журавли» появилась на здании Crocus City в день траура

Нападение на зрителей в Crocus City Hall стало крупнейшим терактом в истории России со времен захвата школы в Беслане.

Жертвами трагедии стали 137 человек.

Концертный зал назвали именем народного артиста СССР Муслима Магомаева, известного исполнением песни «Журавли». Баллада повествует о солдатах, которые после смерти становятся птицами.

«Композиция минорная, но главный мотив в ней - надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним», - сказала волонтер движения «Мы вместе» и Ассоциации волонтерских центров Анастасия Брайловская.

Сегодня каждый может помочь обрести бессмертие всем погибшим в Crocus City Hall. Для этого нужно сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу на окне или создать собственный вариант и поделиться им в социальных сетях. Например, поставить картинку журавля на аватарку.