Над Екатеринбургом пролетел зеленый НЛО

Один из очевидцев заснял на видео полет НЛО, отметив, что «самолеты так вроде не летают».

На видео запечатлено, как что-то зеленого цвета бесшумно летело над ЖК «Клевер Парк». Спустя время этот неопознанный летающий объект «растворился» в ночном небе.

Экипаж самолета, вылетевшего из Москвы в Волгоград, увидел неопознанный объект при наборе высоты в аэропорту Шереметьево. Пилоты сообщили о шаре с серебристым оттенком без подвеса. Воздушно судно при этом находилось на высоте 7300 метров.

Неопознанный летательный объект также заметили над Сосновым бором в Ленинградской области. Он находился на высоте около 10 тысяч метров и двигался со скоростью 200 километров в час.