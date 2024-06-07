07 июня 2024, 14:12

Нацпроект «Семья» стартует в 2025 году

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В создании дорожной карты нового национального проекта «Семья» принимают участие федеральные министерства, экспертное сообщество, а также простые россияне. У них узнают, какие меры поддержки люди считают самыми важными. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Она подчеркнула, что основной упор сделали на молодые и многодетные семьи, которые столкнулись с различными сложностями. Новая программа поможет им в решении проблем и даст пути для дальнейшего развития.

«Мы обсуждаем это с экспертным сообществом и собираем обратную связь, оценивая каждую меру, востребована она или нет, чтобы понять, что на первом месте у людей. Я думаю, что в скором времени конфигурацию нового национального проекта объявят», - заявила Малявина.

Собеседница 360.ru добавила, что на следующей неделе в правительстве начнутся специальные совещания для обсуждения всех национальных проектов и каждое министерство подготовило свои предложения.

«Разные смежные вещи нужно укомплектовать в целый национальный проект, который не станет ведомственным. В нем примут участие и Минтруда, и Минсоцзащиты и Минпросвещения, Минздрав, Минстрой. Это такой комплексный документ, который будет готов к реализации и финализирован в августе этого года по каждому направлению. И старт будет с 2025 года», - пояснила Малявина.

Глава АНО «Национальные приоритеты» отметила, что обратную связь от россиян получает при помощи QR-кодов, которые разместили на новых построенных объектах. Перейдя по ссылке, можно оценить качество ремонта, услуг или оставить свой личный комментарий. Каждый негативный отзыв полностью отрабатывают.

В ходе интервью 360.ru София Малявина заявила, что реализация национального проекта «Образования» привела к росту популярности колледжей среди молодых россиян. Она подчеркнула, что количество абитуриентов в прошлом году увеличилось до трех человек на место. В этом году ожидается еще больший спрос на получение среднего профессионального образования.

Семья Россия Интервью Нацпроекты ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 12:55
Статус Такера Карлсона на пленарной сессии ПМЭФ объяснили в Кремле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американский журналист Такер Карлсон не входил в число кандидатов в модераторы пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

Пескову задали вопрос, находился ли Карлсон в списке кандидатов, на что пресс-секретарь Владимира Путина ответил отрицательно.

В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме состоится пленарная сессия. ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня.

Ранее Песков сообщил, что модератором пленарной сессии на форуме будет политолог Сергей Караганов. Она начнется в 14:00 по московскому времени. В сессии примут участие президент Владимир Путин, главы Зимбабве и Боливии Эммерсон Мнангагва и Луис Альберто Арсе Катакора.

Песков заявлял, что Путин на ПМЭФ оценит экономику страны и задаст ориентиры на будущее.

Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин Такер Карлсон ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 09:34
Студенты в 2025 году смогут получать диплом в электронном виде
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Начиная с 2025 года российские студенты смогут получать диплом о высшем образовании в электронном формате наравне с бумажным. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«У нас уже идет эксперимент по электронным студенческим билетам и зачеткам. Проект с цифровым дипломом начался раньше, ситуация там проще. Существует реестр дипломов, мы ожидаем принятия закона в следующем году. Электронный диплом будет иметь точно такой же статус, как и традиционный бумажный», - сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что у студента будет выбор, в каком именно формате получать документ.

Ране глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление кабмина об экспериментальном переводе зачеток и студенческих билетов в электронный вид. Проект проходит на полностью добровольной основе и коснется студентов вузов и колледжей, а также аспирантов и ординаторов.

Законы Студенты Правительство РФ
07 июня 2024, 08:57
«Шестидневка — нет». В Минтруде категорично высказались об увеличении трудовой недели
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
В России не нужно вводить шестидневную рабочую неделю, заявил в интервью РИА «Новости» на ПМЭФ министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков. Сейчас трудовое законодательство достаточно гибкое и позволяет выстраивать удобный график.

«Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка - нет», - сказал министр.

При этом в России задумались о том, чтобы официально сделать 31 декабря выходным днем. Котяков пообещал, что при формировании производственного календаря на 2025 год рассмотрят такую инициативу.

Ранее депутат Борис Чернышов предложил сократить рабочий день в жару. Он отметил, что в противном случае ухудшается здоровье сотрудника , он не так эффективно трудится.

В Санкт-Петербурге 5–8 июня проходит 27-й по счету Петербургский международный экономический форум. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий во всем мире. Площадка открыла свои двери для более чем 17 тысяч гостей из 136 стран.

Россия Работа Интервью ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 07:51
Трампа обвинили в подрыве верховенства закона в США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп подорвать верховенство закона в стране. Об этом телеканалу ABC News заявил нынешний глава государства Джо Байден.

«Трамп пытается подорвать это верховенство закона в США. Суд над ним был честным, все жюри высказались по этому поводу», - сказал он.

Ранее жюри присяжных приняло решение вынести обвинительный приговор делу о фальсификации деловой документации по всем 34 пунктам обвинения. Теперь политик имеет право это решение обжаловать, однако на теряет права принять участие в выборах президента страны.

Окончательный приговор по делу огласят 11 июля , Трамп может стать первым бывшим президентом США в истории, которого осудят по уголовному делу.

Ранее Трамп заявил о готовности к тюремному сроку.

США Законы Приговоры

Новости по теме