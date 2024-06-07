Нацпроект «Семья» стартует в 2025 году

Она подчеркнула, что основной упор сделали на молодые и многодетные семьи, которые столкнулись с различными сложностями. Новая программа поможет им в решении проблем и даст пути для дальнейшего развития.

«Мы обсуждаем это с экспертным сообществом и собираем обратную связь, оценивая каждую меру, востребована она или нет, чтобы понять, что на первом месте у людей. Я думаю, что в скором времени конфигурацию нового национального проекта объявят», - заявила Малявина.

Собеседница 360.ru добавила, что на следующей неделе в правительстве начнутся специальные совещания для обсуждения всех национальных проектов и каждое министерство подготовило свои предложения.

«Разные смежные вещи нужно укомплектовать в целый национальный проект, который не станет ведомственным. В нем примут участие и Минтруда, и Минсоцзащиты и Минпросвещения, Минздрав, Минстрой. Это такой комплексный документ, который будет готов к реализации и финализирован в августе этого года по каждому направлению. И старт будет с 2025 года», - пояснила Малявина.

Глава АНО «Национальные приоритеты» отметила, что обратную связь от россиян получает при помощи QR-кодов, которые разместили на новых построенных объектах. Перейдя по ссылке, можно оценить качество ремонта, услуг или оставить свой личный комментарий. Каждый негативный отзыв полностью отрабатывают.

В ходе интервью 360.ru София Малявина заявила, что реализация национального проекта «Образования» привела к росту популярности колледжей среди молодых россиян. Она подчеркнула, что количество абитуриентов в прошлом году увеличилось до трех человек на место. В этом году ожидается еще больший спрос на получение среднего профессионального образования.