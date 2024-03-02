Нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым в соцсетях по итогам послания Путина
Национальный проект «Семья» стал самым обсуждаемым в социальных сетях после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Brand Analytics.
«Среди пользователей социальных медиа наибольший интерес получил проект „Семья“, что свидетельствует о большой поддержке среди населения», - отметили авторы исследования.
Также россияне сразу после послания Путина интересовались развитием социальной инфраструктуры. Больше всего в социальных сетях обсуждали строительство новой транспортной инфраструктуры, реконструкцию учебных заведений, объектов здравоохранения и спортивных сооружений.
Также пользователи обсуждали перемены в фискальной системе. В основном ей заинтересовались в бизнес-сфере.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что послание Путина вызвало живую реакцию на Западе.