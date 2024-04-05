Национальный индекс гостеприимства создадут в России

По данным издания, проект нацелен на повышение уровня качества и безопасности туризма. Индекс поможет создать более привлекательное мнение о регионах, отдельных городах, а также повысит репутацию отелей, кемпингов и хостелов.

Организаторы проекта, включая издательский дом «Аргументы и факты», считают, что защита прав туристов является их приоритетной задачей.

В первую очередь создадут сайт, на котором отели будут публиковать свои анкеты, информацию об услугах и сервисах. Затем сами туристы оценят их работу. При этом журналисты и читатели aif.ru выступят в роли первых тайных гостей.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что в майские праздники Сочи посетят около 340 тысяч туристов. По его словам, цены на отдых пока не выросли.