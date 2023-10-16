Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» пройдет в Москве

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Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проведут 20–23 октября в Москве. Об этом сообщил директор департамента госполитики Минпросвещения Виктор Неумывакин.

«С 20 по 23 октября состоится национальный чемпионат „Абилимпикс“. Он по традиции проводится в Москве. Основной площадкой просвещения чемпионата станет выставочный центр „Гостиный двор“, - рассказал он.

По его словам, мероприятие соберет около 750 участников из 76 регионов России. В соревнованиях примут участие школьники от 14 лет, студенты колледжей, техникумов и вузов, а также взрослые специалисты.

В рамках «Абилимпикс» пройдут соревнования по 49 компетенциям, охватывающим различные отрасли - услуги, IT, промышленность, питание, медицину и другие.

Ранее сообщалось, что свыше 150 человек победили в московском чемпионате «Абилимпикс-2023». Участники соревнований делали сайты, проектировали роботов, моделировали одежду, ремонтировали автомобили и многое другое.