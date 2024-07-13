13 июля 2024, 19:11

Национализированный у ГК «Ариант» завод виски и рома приостановил работу

Pxhere
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Завод «Центр пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ) по производству виски и рома, национализированный у ГК «Ариант», объявил о приостановке работы. Об этом сообщил РБК.

Предприятие не получило необходимого финансирования из-за действия мер, наложенных судом Челябинской области в рамках национализации активов. Завод не смог воспользоваться кредитом.

Приостановка работы стала временной мерой, сообщили в ЦПИ. Производство снова запустят в октябре этого года.

Предприятие выпускает ром, игристые напитки, виски.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что в республике с 2023 года национализировали украинские активы на сумму более 2,1 миллиарда рублей.

Завод «Центр пищевой индустрии - Ариант» (ЦПИ) по производству виски и рома, национализированный у ГК «Ариант», объявил о приостановке работы. Об этом сообщил РБК.

Алкоголь Работа Заводы
13 июля 2024, 15:57
Мошенники объявили многомиллионный сбор на «лечение» Отара Кушанашвили
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Аферисты начали сбор четырех миллионов рублей якобы на лечение телеведущего Отара Кушанашвили, который борется с раком. Об этом Telegram-каналу Shot сообщили родственники журналиста.

Сестра Кушанашвили уточнила изданию, что мошенники под видом супруги, дочери и ее самой звонят разным людям. Они убеждают их материально помочь с лечением журналиста, призывают поучаствовать в экстренном сборе четырех миллионов рублей.

Она отметила, что как минимум четверо знакомых уже попались на уловки преступников. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов также едва не поверил злоумышленникам.

Семья шоумена не собирает деньги на лечение и намерена обратиться в полицию с просьбой найти мошенников.

По данным Shot, специалисты онкоцентра имени Блохина разрешили Кушанашвили несколько недель пожить дома, чтобы в спокойной обстановке подготовиться к предстоящему курсу химиотерапии и операциям.

Ранее, находясь в больнице, журналист Отар Кушанашвили записал видео, в котором рассказал о поддержке певицы Аллы Пугачевой и других артистов. По словам шоумена, артистка регулярно звонит ему и желает выздоровления.

Мошенничество Онкология Отар Кушанашвили
13 июля 2024, 15:10
Грозы и залповый ливень. Москвичей предупредили о воскресной непогоде
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Неустойчивость в атмосфере станет причиной непогоды в Москве с 14 по 16 июля. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Это новые дожди, местами ливневого характера, пройдут залповые с грозами. С воскресенья по вторник будет сохраняться нестабильность в атмосфере, неустойчивость в атмосфере, в результате которой могут развиваться кучево-дождевые облака. Ну и, соответственно, местами будет проливаться дождь», - объяснил эксперт.

Суммарно за трое суток выпадет около 20 миллиметров осадков - это не так много, отметил синоптик.

«Хотя единовременно при ливнях может выпадать до 10 миллиметров где-то в течение полудня», - добавил он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что температура воздуха в столице по-прежнему останется высокой, несмотря на ливни.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
13 июля 2024, 11:59
Депутаты рассмотрят проект об условиях освобождения от наказания за вооруженный мятеж
РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если его участник способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам России. Документ разместили в думской электронной базе.

Проект предлагает внести поправки во второй пункт примечаний к статье 275 «Государственная измена».

В конце июня представители правительственной комиссии по законопроектной деятельности одобрили закон об ужесточении уголовной ответственности за организацию вооруженного мятежа с жертвами.

В июне 2023 года дело об организации вооруженного мятежа возбудили против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Законы Госдума РФ Депутаты
13 июля 2024, 10:10
Заслуженный артист России Юрий Шелепин умер в возрасте 75 лет
Freepik
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Не стало заслуженного артиста России, актера и педагога Юрия Шепелина. Он скончался на 76-м году жизни, сообщил сайт «Культура в Вологодской области».

Шелепин родом из Вологды. Посещал театральную студию в доме пионеров. В 1985 году окончил Ярославское театральное училище. Свою творческую карьеру в Вологодском театре кукол «Теремок» начал в возрасте 17 лет. Там он прослужил более 40 лет. За эти годы Шелепин исполнил свыше 300 ролей.

Работал с известными театральными режиссерами, включая Игоря Игнатьева, Николая Боровкова и Александра Волотовского.

Артист также гастролировал и участвовал в фестивалях за границей, в том числе в Венгрии, Финляндии и США.

В 2007 году Шелепин ушел на пенсию, постоянно приходил на мероприятия в Вологодский театр кукол, поддерживал молодых артистов.

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