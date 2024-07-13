Национализированный у ГК «Ариант» завод виски и рома приостановил работу
Завод «Центр пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ) по производству виски и рома, национализированный у ГК «Ариант», объявил о приостановке работы. Об этом сообщил РБК.
Предприятие не получило необходимого финансирования из-за действия мер, наложенных судом Челябинской области в рамках национализации активов. Завод не смог воспользоваться кредитом.
Приостановка работы стала временной мерой, сообщили в ЦПИ. Производство снова запустят в октябре этого года.
Предприятие выпускает ром, игристые напитки, виски.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что в республике с 2023 года национализировали украинские активы на сумму более 2,1 миллиарда рублей.
Завод «Центр пищевой индустрии - Ариант» (ЦПИ) по производству виски и рома, национализированный у ГК «Ариант», объявил о приостановке работы. Об этом сообщил РБК.