Начался прием заявок на просветительскую награду «Знание.Премия»
Российское общество «Знание» запустило четвертой сезон главной просветительской награды страны «Знание.Премия». Лекторов, авторов, педагогов и блогеров в области просвещения, а также популяризаторов науки пригласили принять участие.
Заявочная кампания продлится до 30 сентября 2024 года. В Премии предусмотрено 19 номинаций, причем две из них новые - «За вклад в сохранение семейных ценностей» и «За вклад в просвещение в сфере „Экология и Туризм“».
Первая номинация приурочена к Году семьи в России. Здесь соискателями могут стать просветители и проекты, направленные на укрепление института семьи.
Участникам нужно будет пройти несколько этапов отбора, получить высокие оценки экспертов и почетного жюри. В январе и феврале 2025 года состоится народное голосование, которое определит лауреатов в номинации «Народный выбор» по двум категориям - «лучший просветитель» и «лучший просветительский проект».