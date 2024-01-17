Начался первый этап голосования в конкурсе фотографий «Объективно о Москве»

«До 26 января продлится первый этап голосования членов жюри. По его завершении состоится второй этап. Экспертное жюри определит победителей конкурса», - рассказал он.

Специалисты будут оценивать работы в онлайн-режиме по 10-балльной шкале, опираясь на критерии, среди которых - соответствие номинации, техническое и художественное исполнение, композиционные и цветовые решения и другое. Однако имя автора и название его работы им будет неизвестно. В состав жюри первого этапа вошли 10 победителей прошлого конкурса.

Самые красивые снимки покажут в зале интерактивной карты Москвы по адресу: улица 2-я Брестская, дом 6. По итогам выставки определят победителей в каждой номинации и обладателя приза зрительских симпатий. Финалистов наградят дипломами, именными сертификатами, а также предложат войти в состав жюри в следующем году.

Заявки на участие принимали с 1 марта по 31 декабря прошлого года. В конкурсе «Объективно о Москве» выбрали шесть основных номинаций, каждой из которых соответствует определенный цвет.

Ранее стартовал прием заявок на гранты мэра Москвы в области культуры и искусства.