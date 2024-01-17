17 января 2024, 10:35

Начался первый этап голосования в конкурсе фотографий «Объективно о Москве»

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Стартовал первый этап голосования в конкурсе «Объективно о Москве». Участники подали 2260 заявок, а в финал вышло всего 300 работ. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«До 26 января продлится первый этап голосования членов жюри. По его завершении состоится второй этап. Экспертное жюри определит победителей конкурса», - рассказал он.

Специалисты будут оценивать работы в онлайн-режиме по 10-балльной шкале, опираясь на критерии, среди которых - соответствие номинации, техническое и художественное исполнение, композиционные и цветовые решения и другое. Однако имя автора и название его работы им будет неизвестно. В состав жюри первого этапа вошли 10 победителей прошлого конкурса.

Самые красивые снимки покажут в зале интерактивной карты Москвы по адресу: улица 2-я Брестская, дом 6. По итогам выставки определят победителей в каждой номинации и обладателя приза зрительских симпатий. Финалистов наградят дипломами, именными сертификатами, а также предложат войти в состав жюри в следующем году.

Заявки на участие принимали с 1 марта по 31 декабря прошлого года. В конкурсе «Объективно о Москве» выбрали шесть основных номинаций, каждой из которых соответствует определенный цвет.

Ранее стартовал прием заявок на гранты мэра Москвы в области культуры и искусства.

Выставки конкурсы Москва
17 января 2024, 10:13
Повышение штрафов за нарушение обеспечения населения ЖКУ предложили в Госдуме
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Депутат Государственной думы Яна Лантратова предложила повысить сумму штрафов за нарушение обеспечения населения коммунальными услугами. Об этом сообщило РИА «Новости».

Парламентарий направила обращение на имя министра строительства Ирека Файзуллина. Она считает, что размер штрафа нужно повысить до 500 тысяч рублей.

Сейчас нарушение режима обеспечения или нормативного уровня населения коммунальными услугами карается административным штрафом от 500 до тысячи рублей для должностных лиц, а также от пяти до 10 тысяч рублей - для юридических лиц.

Согласно инициативе Лантратовой, для должностных лиц размер штрафа вырастет от 100 до 200 тысяч рублей, а также от 300 до 500 тысяч рублей - для юридических.

Ранее стало известно, что коммунальные службы в Московской области из-за погодных условий перешли в режим повышенной готовности.

Штрафы ЖКХ
17 января 2024, 09:48
Сильный снегопад обрушится на Москву в четверг
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суточный рекорд осадков может обновиться в четверг, 18 января, в Москве: есть вероятность, что сугробы вырастут еще на 10 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передало РИА «Новости».

По его словам, в ночь на четверг, учитывая гребень антициклона, на небе практически не будет облаков. Столбики термометров в Москве опустятся до -15…-18 градусов, а в Подмосковье - до -15…-20 градусов.

Днем на столичный регион окажет влияние теплый атмосферный фронт с запада. Таким образом, небо затянут облака, а после полудня пройдут обильные снегопады, которые будут идти сутки. В результате за это время может выпасть около четверти месячной нормы осадков, добавил синоптик. В этот день Москва может установить суточный рекорд осадков, не исключил он.

«Ветер юго-восточных румбов усилится до 7-12 метров в секунду, в порывах будет достигать штормовых 15-20 метров в секунду», - дополнил Тишковец.

Сугробы вырастут на 10 сантиметров - до 44-54 сантиметров. Этот показатель в 1,5 раза выше положенной для середины зимы нормы.

Он также уточнил, что в ночь на Крещение на фоне теплого сектора циклона снегопад в Москве превратится в мокрый снег, а температура воздуха прогреется до 0 градусов. Кроме того, днем ожидается от -2 до 2 градусов, но из-за ветра будет ощущаться на четыре-пять градусов холоднее.

Ранее москвичей предупредили о резких колебаниях температуры в ближайшие дни.

Рекорды Погода Снегопад Погода в Москве Москва
17 января 2024, 09:27
Участок трассы Москва-Казань временно закрыли из-за плохой погоды
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Участок трассы М-12 «Восток», которая соединяет Москву и Казань, временно закрыли для движения транспорта. Причиной такого решения стали погодные условия. Об этом сообщили в Telegram-канале государственной компании «Автодор».

«Из-за сложных погодных условий временно нет движения по М-12 „Восток“ на участке 684 - 836 километр (от Канаша до Шали)», - уточнили в госкомпании.

На участке трассы от города Канаш до села Шали остановили движение из-за мощного снегопада и сильных порывов ветра. Синоптики предупредили, что в ближайшее 24 часа там может выпасть до 25 сантиметров осадков.

Застрявшим на этом участке дороги водителям оказывают необходимую помощь. Специалисты проводят работы по ликвидации последствий стихии, задействована тяжелая техника.

«Автодор» призвал водителей отложить дальние поездки в ближайшие сутки.

Накануне на трассе М-7 в Татарстане столкнулись сразу 15 грузовых машин. Авария произошла из-за непогоды. В результате ДТП на дороге образовалась огромная пробка, в которой водителям пришлось простоять более двух часов.

Дороги Погода Машины
17 января 2024, 09:25
Собянин рассказал о полезности виртуальных лабораторий для московских школьников
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В библиотеке «Московской электронной школы» («МЭШ») подготовили более 1,6 миллиона материалов для комфортной учебы учеников. Уникальное собрание возникло благодаря столичным педагогам. Особого внимания требуют виртуальные лаборатории. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Собянин уточнил, что для учеников московских школ доступны виртуальные лаборатории, которые достаточно популярны. Особым спросом пользуются виртуальные лаборатории по технологии, информатике, математике и черчению.

«Виртуальные лаборатории дают возможность проводить и повторять различные эксперименты онлайн - хороший способ понять изучаемый материал и расширить знания за пределами школьной программы», - отметил мэр Москвы.

По его словам, в отличие от обычных школьных лабораторий, сетевыми можно пользоваться в любое удобное время, в любом месте и неограниченное количество раз. Для них не нужно закупать дорогостоящее оборудование и расходные материалы.

К тому же не происходит травмоопасных ситуаций, техника безопасности в этом случае не требуется. Однако опыты в виртуальных лабораториях мало отличаются от реальных - сохраняют объективность и наглядность процесса.

Юным москвичам открыт доступ к 42 лабораториям по семи школьным предметам. Число использований этих электронных инструментов превысило 4,4 миллиона. Только за этот учебный год ученики использовали такие лаборатории свыше 400 тысяч раз.

Ранее школьников в Москве пригласили принять участие в проекте для будущих предпринимателей «Бизнес-уик-энд. Старт».

Школьники Сергей Собянин Образование Москва

Новости по теме