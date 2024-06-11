11 июня 2024, 18:45

Началась регистрация на соревнования для разработчиков в СКФО

Pxhere
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Пятый окружной хакатон проекта «‎Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «‎Россия — страна возможностей»‎ пройдет в Грозном 5 по 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе РСВ.

Участникам предстоит собрать команду IT-специалистов и за 42 часа решить кейсы от бизнеса и государства. Поучаствовать в конкурсе предлагают жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Проект «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» - самое масштабное соревнование для профессионалов в сфере IT. Его основная цель - поиск, развитие и поддержка талантливых специалистов по созданию продуктов и сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Участники проекта получат не только дополнительные возможности для карьерного роста, но и уникальный цифровой профиль. Регистрация продлится до 28 июня. Заявку можно подать на сайте.

«Мероприятие проходит в гибридном формате с возможностью участия онлайн или офлайн», - уточнили организаторы.

Уже стартовали Всероссийские конкурсы в области охраны труда. В них участвуют специалисты из разных отраслей экономики, организации среднего и малого бизнеса. Торжественное награждение победителей и призеров пройдет 11 сентября в Сочи.

Пятый окружной хакатон проекта «‎Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «‎Россия - страна возможностей»‎ пройдет в Грозном 5 по 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе РСВ.

Искусственный интеллект Россия Бизнес Экономика конкурсы
11 июня 2024, 18:58
Стартовала регистрация на четвертый сезон всероссийского проекта «‎ТопБЛОГ»‎
Pxhere
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Началась регистрация на четвертый сезон всероссийского проекта «‎ТопБЛОГ»‎ президентской платформы «‎Россия — страна возможностей»‎. Поучаствовать в нем могут авторы, создающие полезный контент, со всего мира.

Конкурс дает массу возможностей для тех, кто хочет заявить о себе на всю страну. Блогеры от 14 лет не только пройдут образовательные программы, но и смогут заключить рекламный контракт с топовыми партнерами, а также выиграть продюсирование своего блога и личного бренда.

«ТопБЛОГ» - это первый бесплатный образовательный проект для блогеров. Он помогает прокачать навыки в создании, развитии и продвижении контента. Учеников поддерживают настоящие профессионалы.

Проект запустил новый образовательный спринт «Создание контента», в котором лидеры медиаиндустрии России научат желающих работать с трендами в социальных медиа.

Регистрация проходит до 30 июня 2024 года.

Ранее началась регистрация на соревнования для разработчиков в СКФО. Участникам предстоит собрать команду IT-специалистов и за 42 часа решить кейсы от бизнеса и государства.

Блогеры Россия Бизнес конкурсы
11 июня 2024, 16:00
Новые регионы поучаствуют во всероссийских конкурсах в области охраны труда
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Всероссийские конкурсы в области охраны труда стартовали 10 июня и продлятся до 10 сентября. Торжественное награждение победителей и призеров пройдет 11 сентября в Сочи, сообщила пресс-служба Минтруда России.

В конкурсах каждый год участвуют специалисты из разных отраслей экономики, организации среднего и малого бизнеса. Прогрессивные работодатели демонстрируют свои концепции и методы, самые эффективные практики организации безопасной трудовой среды.

Поучаствовать в соревнованиях пригласили предприятия из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Всего будет шесть номинаций. Заявки на участие можно подать до 30 июня на сайте.

В России можно получить бесплатную консультацию по трудовым правам , а также пожаловаться на работодателя из-за их нарушений. Для этого существует сервис «Дежурный инспектор».

Сочи Минтруд РФ Россия Бизнес Экономика конкурсы
11 июня 2024, 15:55
Путин вручит государственные премии в День России
РИА «Новости»
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В День России состоится торжественная церемония вручения государственных премий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Двенадцатого июня, в День России, в Большом Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения государственных премий Российской Федерации», - уточнили в Кремле.

Президент Владимир Путин вручит золотые медали «Герой Труда Российской Федерации». Государственных премий удостоятся работники науки и технологий, литературы и искусства. Также их вручат россиянам за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год.

В Токио на празднование Дня России собрались свыше 50 руководителей посольств разных стран в Японии. Туда же к зданию дипмиссии прибыли более 350 гостей. Люди выстроились в очередь, чтобы лично поприветствовать российского посла Николая Ноздрева.

Кремль Россия Владимир Путин Литература Технологии Наука
11 июня 2024, 13:15
Уровень бедности в России продолжил снижаться в 2024 году
РИА «Новости»
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Тренд на снижение уровня бедности продолжается в 2024 году. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора ВНИИ труда Владимир Смирнов. Его процитировало РИА «Новости».

По данным Росстата, число россиян с низкими доходами в первом квартале 2024 года сократилось на 3,7 миллиона человек по сравнению с тем же периодом 2023-го. Как отметил Смирнов, в это время года уровень бедности всегда достигает пиковых значений, а в четвертом квартале обычно снижается.

«Это происходит из-за того, что выплаты заработной платы, пенсий и пособий обычно осуществляются перед окончанием года», - пояснил он.

Снижение уровня бедности, как уточнил Смирнов, является закономерным результатом из-за влияния целого ряда факторов. Сюда относится и повышение уровня прожиточного минимума и МРОТ с 1 января, адресные меры социальной поддержки и другие направления.

Накануне глава правительства Михаил Мишустин озвучил минимальный размер оплаты труда , который установят в 2025 году. По его словам, сумма составит свыше 22 тысяч рублей в месяц.

Пенсия Выплаты в России Доходы Россия Росстат

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