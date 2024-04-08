08 апреля 2024, 11:10

Набиуллина назвала условие снижения ключевой ставки

РИА «Новости»
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Центральный банк России может пойти на снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года, если инфляция продолжит замедляться. Об этом на заседании комитетов Госдумы сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Если и дальше инфляция продолжит устойчиво замедляться, то сможем снижать ставку в этом году. Во второй половине года, скорее всего», - отметила она.

Набиуллина отметила, что Центробанку необходимо учитывать большое количество инфляционных рисков.

В марте регулятор установил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В 2023 года Центральный банк начал принимать меры по борьбе с инфляцией и повышать ставку.

При этом опросы продемонстрировали, что больше половины россиян не смогли объяснить, что такое ключевая ставка и какую роль она играет в экономических процессах в стране.

Ране Набиуллина заявила, что Центральный банк полностью готов к новым санкциям со стороны недружественных стран.

Банки Россия Центробанк Инфляция
08 апреля 2024, 10:38
Вторичное жилье в России могут включить в программу семейной ипотеки
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поручил членам кабинета министров подать предложения о включении в программу семейной ипотеки вторичного жилья в населенных пунктах с небольшим объемом жилищного строительства. Об этом говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Правительство обязано подать предложения до 30 июля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В России действует ряд социальных программ, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми. В Госдуме ранее предложили увеличить размер материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго ребенка. В корпорации «Дом.рф» также предложили снизить процентную ставку на ипотеку при рождении ребенка.

Строительство Россия Ипотека Владимир Путин
08 апреля 2024, 09:36
Домогаров может завершить карьеру из-за серьезного недуга
РИА «Новости»
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У известного актера Александра Домогарова выявили спондилоартроз, который может стать причиной завершения карьеры артиста. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

При этом заболевании поражаются межпозвонковые суставы, околосуставные мышцы, костные ткани и хрящи. Болезнь сопровождается онемением конечностей и острой болью.

Кроме того, у артиста обнаружили грыжу на позвоночном диске размером шесть миллиметров, остеохондроз и спондилез. С такими заболеваниями Домогарову стало труднее работать, последним его большим мероприятием стал творческий вечер в июле 2023 года. При этом артист по-прежнему выступает в спектакле «Маскарад» на сцене Театра Российской армии.

Теперь актеру предстоит длительное лечение с уколами, таблетками, физиотерапией и гимнастикой.

Домогарову 60 лет. В феврале он признался, что получает пенсию в 24 тысячи рублей в месяц.

Болезни Актеры
08 апреля 2024, 08:41
Суд Камчатки признал виновной местную жительницу в дискредитации армии
РИА «Новости»
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Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор против жительницы столицы Камчатки по обвинению в критике специальной операции и дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«За совершенные правонарушения жительница Петропавловска заплатит штраф в 30 тысяч рублей в бюджет государства», - заявили в пресс-службе.

В суде уточнили, что женщина распространила порочащие сведения в одном из популярных мессенджеров. Ее признали виновной по статье КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

Во время заседания обвиняемая заявила, что ее высказывания относились к мобилизованным гражданам Украины и украинским военнослужащим, а также указала на приверженность к проведению СВО. Однако ее слова признали дискредитирующими по результатам лингвистического исследования.

В марте жительницу оштрафовали за изображение сине-желтой незабудки.

Штрафы Суд Камчатка
08 апреля 2024, 05:00
Осужденная за взяточничество бывшая крымская чиновница захотела отправиться в зону СВО
РИА «Новости»
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Бывший министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, приговоренная к 10 годам тюрьмы за взятку, выразила желание отправиться служить в зону СВО. Чиновница написала заявление несколько месяцев назад, сообщил РИА «Новости» член ОНК Москвы Арслан Хасавов.

«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», - рассказал правозащитник.

Заявление Новосельская написала три месяца назад. Осужденная выразила надежду, что ее заявление рассмотрят в ближайшее время.

Замоскворецкий суд Москву в июле прошлого года приговорил экс-министра культуры Крыма к 10 годам колонии общего режима за взятку в 25 миллионов рублей. Подсудимую обязали выплатить штраф в пятикратном размере от суммы взятки.

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