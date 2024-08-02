На владельца знаменитых бутовских коз подали в суд

Согласно иску, ГБУ «Мосветобъединение» обнаружило в Бутове коз, пасущихся без присмотра. Местные жители неоднократно жаловались на животных, загрязняющих территорию вокруг себя навозом. Их владелец игнорировал предостережения организации и Россельхознадзора.

Истец заявил, что нарушение ветеринарных законов может повлечь распространение болезней, опасных не только для самих животных, но и для человека. Он потребовал запретить заводчику коз их содержание.

Дело будет рассматриваться в Зюзинском районном суде.

Коз в Бутове замечали еще в 2022 году , когда они пришли греться ночью к автомобилям. После этого они неоднократно становились героями разных роликов в Telegram-каналах.

Ранее врач Полина Лепилова рассказала , что делать в случае опасного контакта с животным.