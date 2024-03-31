«На уровне западных спецслужб». Террористами в «Крокусе» могли управлять через вшитые в них чипы

«Отключили сознание. Скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое это самое… программирование! И, возможно, это покажет экспертиза: чипы вставлены!» - заявил Овчинский.

Генерал МВД привел в качестве примера эксперимент американского предпринимателя Илона Маска со свиньями, из которых «делали людей», имплантируя им чипы в мозг. По его словам, нейробиология уже позволяет управлять человеком.

Он добавил, что в «Крокус Сити Холле» устроили «хорошо организованный теракт на уровне западных спецслужб». У последних уже имеются такие средства для воздействия на людей, подчеркнул генерал.

Ранее радикальные исламисты опубликовали отчет, изложив собственную версию теракта в Красногорске. В филиале ИГИЛ* заявили, что террористы планировали вступить в бой с российскими правоохранителями, но из-за неполадок с оружием им пришлось сбежать.

*Запрещенная в России террористическая организация.