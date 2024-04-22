22 апреля 2024, 09:34

На Тоболе близ Кургана спрогнозировали постепенный спад воды

РИА «Новости»
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Постепенный спад уровня воды ожидают на реке Тобол у Кургана в ближайшие один-два дня. Такой прогноз озвучили в пресс-центре регионального главка МЧС.

На фоне прохождения волны увеличенных пропусков воды с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по Тоболу в северо-восточной части Кетовского муниципального округа ожидают умеренный рост уровня воды с динамикой +5…+30 сантиметров, в Белозерском муниципальном округе ожидаемая динамика +10…+60 сантиметров.

На фоне этого в ближайшие пару дней вероятно затопление жилых домов, приусадебных участков и автодорог в Шкодинском, Белом Яру, Костоусове, Галкине 2-м, Передергине и Большом Чаусове. Также такой сценарий возможен в нескольких населенных пунктах Белозерского муниципального округа, в частности, речь идет об Иковском, Белозерском, Корюкине, Кошкине, Речкине, Бузане, Куликове, Рычкове, Русакове, Волосникове и нескольких других.

В створах гидропостов на реках Уй (Усть-Уйское), Тобол (Звериноголовское), Миасс (Каргаполье) и Исеть (Катайск, Далматово, Шадринск, Мехонское Шатровского муниципального округа) колебания уровня воды, судя по представленному прогнозу, составит от -25 до +5 сантиметров.

В МЧС подчеркнули, что фактические уровни воды по большинству гидропостов, на основных реках региона будут находиться в пределах средних многолетних значений.

Паводки
22 апреля 2024, 09:33
Лиса застряла в сетке футбольных ворот в Москве
РИА «Новости»
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Лиса запуталась в сетке футбольных ворот в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома № 21 в поселении Московское. Очевидцы заметили, как лиса застряла в сетке футбольных ворот и не смогла выбраться. На место отправились сотрудники департамента природопользования.

Ранее в деревне Задорино городского округа Солнечногорск представители «Мособлпожспаса» спасли лису, которая застряла в курятнике местного жителя.

Животные Москва
22 апреля 2024, 09:32
Уровень реки Урал у Оренбурга упал на 36 сантиметров за сутки
РИА «Новости»
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За прошедшие сутки уровень реки Урал у Оренбурга упал на 36 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщила мэрия Оренбургского района.

«Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 08:00 22 апреля составляет 941 сантиметр. За сутки он упал на 36 сантиметров», - заявили в местной администрации.

В мэрии отметили, что несмотря на спад воды, опасный уровень все равно превышен на 11 сантиметров.

«За сутки уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы упал на семь сантиметров и составил 870 сантиметров», - добавили в администрации.

Днем ранее стало известно, что в Орске остались подтопленными 786 домов , в пункты временно размещения перевезли 522 человека. Власти перекрыли 20 мостов в 10 муниципальных образованиях, движение на федеральных дорогах не ограничивали.

После начала мероприятий по ликвидации паводка военные передали жителям Оренбургской области свыше 450 тысяч литров питьевой воды.

Паводки Наводнение в Оренбургской области
22 апреля 2024, 07:45
«Еле виден нос из-за плуга». Лукашенко рассказал, как в детстве работал в поле
Unsplash
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Принимая участие в республиканском субботнике возле агрогородка Александрия, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам о подработке в детские годы. Будучи ребенком, он пахал поле и обрабатывал картофель, сообщило БелТА.

«На среднем поле с младшим братом двоюродным обрабатывали картошку. До сих пор помню. Идешь за этим плугом, еле виден нос из-за плуга, обрабатываешь. <…> Поэтому это поле, можно сказать, полито моим потом», - сказал он.

Александр Лукашенко сообщил, что зарабатывал по три рубля в день. На эти деньги братья покупали школьную форму к новому учебному году. Зимой будущий политик ходил по снегу за сухостоем, а летом - в лес по дрова.

Субботник 2024 года прошел на его малой родине. Президент заложил яблоневый сад из 411 яблоневых деревьев, который передадут под опеку школьников.

В 2021 году Александр Лукашенко с сыном Николаем объехали лес на мотоцикле и осмотрели поля с озимыми. В конце инспекции они встретились с пенсионерками и обсудили работу железнодорожной станции.

Белоруссия Сельское хозяйство Александр Лукашенко Субботник
22 апреля 2024, 06:01
Россиянам раскрыли идеальный рецепт маринада для шашлыка
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Чтобы сделать полезный маринад для шашлыка, следует использовать натуральные продукты. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с News.ru.

«Лучше всего использовать натуральные продукты, даже мариновать в газированной воде, можно мариновать в кислых фруктах, ягодах: клюкве, бруснике, ананасе», - рассказала она.

Эксперт отметила, что ананас содержит в себе бромелайн, он способствует расщеплению волокон мяса. Также хороший маринад получается с томатным соусом и уксусом, желательно натуральным.

«Любая кислота помогает нашему желудочному соку, особенно если шашлык из свинины и говядины», - сказала Соломатина.

Еще диетолог предложила использовать луковый маринад. На Кавказе часто маринуют мясо таким образом, это очень полезно, отметила женщина.

Ранее стало известно, что чугунный мангал считают самым долговечным , потому что он очень прочный. Оптимальная высота изделия должна быть 20-25 сантиметров.

Еда Продукты

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