На Тоболе близ Кургана спрогнозировали постепенный спад воды

На фоне прохождения волны увеличенных пропусков воды с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по Тоболу в северо-восточной части Кетовского муниципального округа ожидают умеренный рост уровня воды с динамикой +5…+30 сантиметров, в Белозерском муниципальном округе ожидаемая динамика +10…+60 сантиметров.

На фоне этого в ближайшие пару дней вероятно затопление жилых домов, приусадебных участков и автодорог в Шкодинском, Белом Яру, Костоусове, Галкине 2-м, Передергине и Большом Чаусове. Также такой сценарий возможен в нескольких населенных пунктах Белозерского муниципального округа, в частности, речь идет об Иковском, Белозерском, Корюкине, Кошкине, Речкине, Бузане, Куликове, Рычкове, Русакове, Волосникове и нескольких других.

В створах гидропостов на реках Уй (Усть-Уйское), Тобол (Звериноголовское), Миасс (Каргаполье) и Исеть (Катайск, Далматово, Шадринск, Мехонское Шатровского муниципального округа) колебания уровня воды, судя по представленному прогнозу, составит от -25 до +5 сантиметров.

В МЧС подчеркнули, что фактические уровни воды по большинству гидропостов, на основных реках региона будут находиться в пределах средних многолетних значений.