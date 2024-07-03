03 июля 2024, 21:34

На Северном Кавказе выступили за запрет никаба в России

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Ношение скрывающего лицо никаба нужно запретить на всей территории России. Такое мнение выразил Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) на своем сайте.

В сообщении объяснили разницу между никабом и хиджабом. Последний оставляет лицо женщины открытым и о его запрете «не может идти» речи.

В КЦМСК напомнили про исламскую традицию, согласно которой, лицо не относится к тем частям тела, которые не дозволено демонстрировать другим людям. Запрет на ношение никаба необходим для сохранения согласия в российском обществе.

В Дагестане официально запретили носить никаб. В муфтияте республики указали, что запрет носит временный характер. При этом сроки ограничения не указывались.

Заместитель муфтия республики Абдулла Салимов заявил, что запрет ношения никабов ввели до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Дагестан Запреты Россия Ислам
03 июля 2024, 22:13
Россияне стали чаще ремонтировать квартиры в новостройках
Freepik
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Многие россияне планируют сделать ремонт в ближайшие три года. Причем большинство из них хотят начать отделочные работы в новостройках. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Ремонт со СберУслугами» и социальной сети «Одноклассники». Результаты исследования компаний оказались в распоряжении 360.ru.

Аналитики опросили более трех с половиной тысяч пользователей старше 18 лет из всех регионов России. Согласно исследованию, 52% россиян планируют сделать ремонт в ближайшие три года. Из них 65% будут делать ремонт в новостройках. С прошлого года этот показатель вырос почти на треть - тогда он был 45%. Еще 21% хотят привести в порядок квартиры после прошлых хозяев, и только 14% будут обновлять свой же ремонт, сделанный ранее.

Кроме того, вырос интерес к интернет-контенту, посвященному ремонту. За последние полгода им интересовались на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 14% выросло число пользователей до 35 лет, которые интересуются подобными материалами. Самые популярные темы: тренды в дизайне, советы по выбору стройматериалов, пространственные решения, мебель и лайфхаки для экономии денег.

При этом большинство россиян ремонта боятся - 65% относятся к нему негативно и с опасением. Из них 70% переживают из-за траты времени, 58% - из-за грязи и пыли и 49% из-за возможного превышения запланированных расходов.

Ранее опрос показал, что большинство россиян верят в инопланетян , которые посещали землю.

Исследования Опросы Ремонтные работы
03 июля 2024, 21:19
«Ищут крайнего». Спасавшего пассажиров сошедшего с рельсов поезда кадета заподозрили в воровстве
РИА «Новости»
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Недавнего выпускника школы, 18-летнего кадета Владислава Пупышева, помогавшего раненным пассажирам сошедшего с рельсов поезда Воркута — Новороссийск, заподозрили в краже инструментов. Об этом он сам рассказал газете mk.ru.

Недавнего выпускника школы, 18-летнего кадета Владислава Пупышева, помогавшего раненным пассажирам сошедшего с рельсов поезда Воркута - Новороссийск, заподозрили в краже инструментов. Об этом он сам рассказал газете mk.ru.

Пупышев был одним из пассажиров перевернувшегося поезда. При аварии он получил черепно-мозговую травму и ушибы конечностей. Но это не помешало молодому человеку спасать других пострадавших: он доставал раненых из вагонов и оказывал первую помощь. После аварии представители Федеральной пассажирской компании поблагодарили его за спасение людей.

Но теперь молодому человеку позвонили из полиции. Оказывается, компания «УхтаСтрой» заподозрила его и еще нескольких пассажиров в краже дорогостоящих инструментов. Пупышева вызвали на допрос.

«Ощущение, что ищут крайнего. Да, я использовал инструменты. Например, швабру, если это можно назвать инструментом. Ее мне дали проводники. Она понадобилась для фиксации переломов пострадавших. Один человек получил травму позвоночника, я его зафиксировал той самой шваброй. Он так со шваброй и остался, возможно, с ней ушел», - объяснил Владислав.

Поезд Воркута - Новороссийск сошел с рельсов в среду, 26 июня. В результате аварии погибли два пассажира, пострадали 46 человек.

Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
03 июля 2024, 20:20
Россиян предложили не наказывать за опоздания в сильную жару
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Депутаты ЛДПР предложили избавить работников от дисциплинарного взыскания при опоздании на работу во время жары или в других тяжелых погодных условиях. Законопроект появился в базе Госдумы. В беседе 360.ru сенатор Вадим Деньгин объяснил, почему такую инициативу нужно вводить в России.

Предложение депутатов ЛДПР он счел логичным, ведь человек невольно оказывается в сложных погодных условиях. Когда, к примеру, во время сильного ветра срывает крыши и летят различные объекты инфраструктуры. Это приводит к серьезным травмам или даже к смерти, поэтому таких последствий нужно избегать.

«Все люди по-разному могут воспринимать жару. Кто-то переживает ее очень тяжело, возникают проблемы с сердцем. Если инициативу ЛДПР закрепят на законодательном уровне, то у человека будет подтверждение того, что он опоздал по реальным обстоятельствам», - отметил Деньгин.

По словам собеседника 360.ru, здесь важно, чтобы руководитель серьезно воспринимал ситуацию со здоровьем своего сотрудника, не наказывал его, а старался грамотно разрешить эту проблему.

«С другой стороны, не нужно из этого делать так называемое постоянство. Например, если каждый день идет дождь, то человек может не ходит работу. Речь идет о тяжелых погодных условиях, при которых он может опоздать. Наша цель - помочь в таких ситуациях работнику, защитить его права законом и дать гарантию того, что он не получит никаких дисциплинарных взысканий», - резюмировал Деньгин.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением отпускать сотрудников с работы пораньше в период сильной жары.

Законы Депутаты Россия Работа ЛДПР Жара
03 июля 2024, 17:09
Минкульт порекомендовал властям регионов следить за дресс-кодом артистов
Global Look Press
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Министерство культуры России одобрило идею о введении дресс-кода для артистов на концертах. Ведомство посоветовала властям регионов следить за нарядами музыкантов, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова в своем Telegram-канале.

«В адрес региональных органов властей в сфере культуры направлена рекомендация с целью обратить внимание к внешнему виду артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений», - заявили в Минкульте.

Ведомство отметило, что с пониманием относится к обеспокоенности в отношении артистов, наряды которых могут вызвать отклик неравнодушных граждан. При этом в Минкульте отметили, что одежда является важной частью образа и играет важную роль в формировании имиджа всего мероприятия.

Ранее певица Люся Чеботина заявила, что уйдет со сцены в случае введения дресс-кода для артистов. Адвокат Андрей Алешкин раскритиковал идею регулировать внешний вид исполнителей, заявив, что она содержит элементы сегрегации в отношении звезд.

Инициатива возникла после концерта певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей, на котором она выступила в откровенном кожаном боди.

Ольга Бузова Одежда Концерты Песни Депутаты Россия Музыка

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