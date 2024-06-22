22 июня 2024, 17:34

На прилегающие к Донбассу и Новороссии регионы распространили режим СЭЗ

РИА «Новости»
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Закон о распространении действующего в Донбассе и Новороссии режима свободной экономической зоны на приграничные территории подписал президент России Владимир Путин. Документ разместили на портале правовой информации.

Судя по тексту закона, речь идет о территориях регионов, граничащих с ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, но конкретные субъекты при этом не называются.

РИА «Новости» отметило, что режим СЭЗ будет действовать в Брянской, Курской и Белгородской областях.

ТАСС при этом относит в этот список также Ростовскую и Воронежскую области и Крым.

К участникам СЭЗ в этих регионах предъявляется единственное требование в виде регистрации или наличия на территории субъектов филиала. При этом дополнительные требования, например объем капитальных вложений, документом не предусмотрены.

Преференциальный режим предпринимательской деятельности не только поспособствует сохранению экономического уровня приграничных регионов, но также позволит модернизировать производства, которые работают в очень непростых условиях, следует из сопроводительных материалов к закону.

Россия Владимир Путин Экономика
22 июня 2024, 14:58
Море в Анапе закрыли для купающихся
РИА «Новости»
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В Анапе жителям и гостям города запретили купаться в море. В пресс-службе мэрии объяснили, что ограничения ввели из-за низких температур воды.

«Запрет распространяется в том числе на организованные группы детей», - уточнили в анапской администрации.

В управлении гражданской обороны и защиты населения предупредили о необходимости соблюдать осторожность и меры личной безопасности. В ведомстве попросили людей не подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску.

В Сочи приехавшую на отдых девушку смыло в море гигантской волной. Ее искали несколько дней. В четверг, 16 июня, в МЧС сообщили о найденном теле и допустили, что оно принадлежит 20-летней пропавшей туристке.

Родители девушки выехали на опознание. Подруга семьи рассказала 360.ru, что вскрытие и кремацию проведут в Ростове-на-Дону. Урну с прахом доставят в Усмань.

Отдых Дети Запреты
22 июня 2024, 03:18
В России наступила Троицкая родительская суббота
Freepik
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В этом году Русская православная церковь отмечает Троицкую родительскую субботу 22 июня. В этот день принято подавать милостыню и раздавать еду нуждающимся с просьбой молиться за упокой почивших родных.

Суббота накануне праздника Святой Троицы - это день поминовения умерших. Православные вспоминают всех крещеных и оглашенных христиан «со времен Адама». А также тех, кого не похоронили по христианским обычаям.

В этот день верующие пишут записки с именами умерших, которых они хотят помянуть. После службы священник читает их. В церквях ставят специальный квадратный подсвечник - канун. Панихиды по умершим в этот день совершают и на кладбищах, для этого туда можно пригласить священника.

Ранее священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай) рассказал, как православным праздновать Святую Троицу.

Праздники Священники Санкт-Петербург РПЦ Православие Россия Религия
22 июня 2024, 00:44
Частный детектив назвал признаки скорого развода
Freepik
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Все пары после свадьбы рассчитывают жить долго и счастливо, но многие сталкиваются с проблемами в отношениях. Частный детектив Аарон Бонд уверяет, что ему достаточно несколько минут наблюдать за супругами, чтобы понять, есть ли у них шанс. О признаках скорого развода он рассказал газете The Sun.

Первый сигнал, на который стоит обратить внимание, - то, как супруги приветствуют друг друга, начинают ли они общение с теплых слов или с порога критикуют. О близкой катастрофе в отношениях говорит один, казалось бы, незначительный жест.

«Когда один из партнеров закатывает глаза, глядя на другого, это сигнализирует об отстранении или превосходстве и является явным признаком того, что они не воспринимают чувства или мнение своего партнера всерьез», - предупредил детектив.

Еще один плохой признак - стремление к обобщениям в разговоре с партнером. Слова «ты всегда так делаешь» или «ты никогда меня не слушаешь» говорят о накопившихся проблемах, которые будет сложно решить.

Кроме того, о скором разводе говорит ситуация, когда один из партнеров уходит от взаимодействия: избегает зрительного контакта, отказывается от общения, замыкается в себе.

«Это создает эмоциональную дистанцию между партнерами и может привести к тому, что обе стороны будут чувствовать себя одинокими и изолированными», - объяснил Аарон Бонд.

Ранее психолог Клеверин предупредил, что попытки женщины «улучшить» своего партнера часто приводят к разводу.

Семья Свадьбы Отношения Женщины Психология
21 июня 2024, 19:30
Минюст включил три иностранных НПО в список нежелательных в России
РИА «Новости»
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Министерство юстиции России приняло решение включить канадскую, американскую и финскую неправительственные организации в перечень нежелательных. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Так, в список попали Great Commission Media Ministries, Канада, International Russian Radio & Television («Международное русское радио и телевидение»), Финляндия, Great Commission Media Ministries, США.

Согласно законодательству, за участие в финансировании иностранной, признанной в России нежелательной, организации в России предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В июле 2023 года Минюст включил Всемирный фонд природы (WWF)* в список нежелательных организаций. Генпрокуратура признала ее деятельность нежелательной. Деятельность фонда в ведомстве назвали прикрытием для реализации угрожающих безопасности проектов.

* Организация, выполняющая функции иностранного агента

Россия

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