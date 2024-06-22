На прилегающие к Донбассу и Новороссии регионы распространили режим СЭЗ

Судя по тексту закона, речь идет о территориях регионов, граничащих с ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, но конкретные субъекты при этом не называются.

РИА «Новости» отметило, что режим СЭЗ будет действовать в Брянской, Курской и Белгородской областях.

ТАСС при этом относит в этот список также Ростовскую и Воронежскую области и Крым.

К участникам СЭЗ в этих регионах предъявляется единственное требование в виде регистрации или наличия на территории субъектов филиала. При этом дополнительные требования, например объем капитальных вложений, документом не предусмотрены.

Преференциальный режим предпринимательской деятельности не только поспособствует сохранению экономического уровня приграничных регионов, но также позволит модернизировать производства, которые работают в очень непростых условиях, следует из сопроводительных материалов к закону.