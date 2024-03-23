На помощь пострадавшим в Crocus City Hall пришли волонтеры

«Увидели новость, что произошла такая трагедия. Я сама учусь в меде, поэтому решила, что моя помощь тут, возможно, будет нужна», - пояснила одна из них.

Вторая добавила, что учится на первом курсе в МГУ. Обе девушки узнали, что на месте теракта нужны дополнительные силы, и, не откладывая, приехали к Crocus City Hall «Надеемся, что наша помощь пригодится», - подчеркнула студентка МГУ.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта на концерте группы «Пикник». Неизвестные открыли стрельбу по людям, в здании начался пожар. По словам очевидцев, зрители только начали садиться на свои места в зале, когда раздались выстрелы.

На месте ЧП работают правоохранители, бригады скорой помощи, спасатели, волонтеры. По предварительным данным, погибли 40 человек, еще около 100 пострадали.