01 ноября 2024, 09:16

На остановку роста цен на продукты в России дали две недели

Global Look Press
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Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил каждый день вести мониторинг продовольственного рынка в стране. Также Он дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

«Одна из важнейших задач, стоящих перед производителями - в условиях высокой ключевой ставки обеспечить необходимый уровень производства продукции», - подчеркнули в правительстве.

Ранее Патрушев провел встречу, посвященную вопросам ценообразования на рынке продуктов питания. Участники дискуссии обсудили конкретные шаги, которые следует предпринять в ближайшее время, а также долгосрочные стратегии для наращивания производства различных товаров, что позволит поддерживать стабильные цены на рынке.

В конце октября в Москве зафиксировали рост цен на сливочное масло. Продукт подорожал на 11,4% с начала 2024 года. При этом Минсельхоз сообщил о снижении оптовой стоимости сливочного масла.

Питание Продукты
01 ноября 2024, 09:44
В законопроект о чайлдфри предложили внести три исключения
Unsplash
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Депутаты фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин подготовили ряд изменений в законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Документ появился в распоряжении РБК.

В проект предлагается внести три исключения. Речь идет о наказании за пропаганду отказа от рождения детей, если это связано с врачебными показаниями, материальными трудностями или религиозными убеждениями.

Депутаты поддержали необходимость пропаганды традиционных семейных ценностей. Но отказ от деторождения может мотивироваться объективными причинами, добавили парламентарии.

Согласно опросу проекта «Если быть точным», 2,4% женщин в России не планируют рожать детей. Среди мужчин доля чайлдфри составила 3,5%. За последние два года в стране зафиксировали заметный рост сторонников бездетного образа жизни.

Дети Депутаты Чайлдфри
01 ноября 2024, 08:23
Медведев назвал категорию мигрантов, которые обязаны покинуть Россию
РИА «Новости»
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Нигде не учащиеся и не работающие мигранты должны покинуть Россию. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Это нужно твердо помнить всем. Более того, если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, то такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну», - подчеркнул он.

Политик также добавил, что необходимо тщательно контролировать пребывание семей мигрантов в стране. Одной из проблем Медведев назвал незнание языка детьми приезжих в школах.

Ранее зампред Совбеза призвал создать в России условия, чтобы в страну приезжали соотечественники , разделяющие традиционные ценности. Также он высказался о необходимости препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов для профилактики терроризма и экстремизма.

Мигранты Дмитрий Медведев Россия
01 ноября 2024, 03:57
Умирающая волгоградка подарила квартиру коллеге. Та выгнала ее мать из дома
Unsplash
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Болевшая раком жительница Волгограда Маргарита Рыженкова подарила квартиру своей коллеге. Та после смерти женщины выселила оттуда ее 84-летнюю мать, рассказала сайту v1.ru племянница умершей Елена Зверева. Она добавила, что пенсионерка попала в больницу — пострадавшие намерены обратиться в суд.

По словам Зверевой, 84-летняя Любовь Яковлева не только жила вместе со своей дочерью в этой квартире, но и выплатила большую часть ипотеки. Маргарита Рыженкова умерла 21 октября, после этого ее родные узнали - квартира давно ей не принадлежала, она оформила ее на свою коллегу.

«Оказалось, что Ксения (имя коллеги изменено - прим. ред.) втерлась ей в доверие и каким-то неизвестным нам способом убедила оформить дарственную. Маргарита - очень доверчивый человек. Неоднократно попадалась на уловки мошенников. Плюс у нее из-за болезни уже была нестабильная психика», - отметила Елена Зверева.

Она уточнила, что на днях новая собственница выставила пенсионерку за дверь в одной ночной рубашке. Женщине стало плохо, ее доставили в больницу. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что в полицию поступило заявление. Правоохранители назначили проведение проверки.

Мошенники в Москве выманили у жителей более 100 квартир. Полицейские раскрыли схему - злоумышленники убеждали брать у них микрокредиты под залог недвижимости, а после отбирали ее через суд в счет погашения долгов.

Скандалы Пенсионеры Недвижимость Полиция
01 ноября 2024, 01:35
Пользователи пожаловались на сбои в работе приложения Т-Банка
Global Look Press
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Клиенты Т-Банка пожаловались на некорректную работу приложения, следует из данных сервиса по отслеживанию Downdetector. Проблему зафиксировали в ряде регионов России.

Больше всего жалоб поступило из Якутии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Хабаровского и Приморского краев, а также из Нижегородской области.

Пользователи отметили сбои в работе мобильного приложения, сайта банка и некорректную работу личного кабинета.

«Не проходит оплата», - написал один из клиентов Т-Банка.

«Не проходит оплата - не могу войти в личный кабинет!» - отметил другой.

В пресс-службе кредитной организации пока не прокомментировали сообщения о сбое в работе приложения.

Накануне россияне уже жаловались на некорректную работу сервисов Т-Банка. В тот же день зафиксировали проблемы с работой приложения TikTok.

Банки Гаджеты

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