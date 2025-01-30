На Центробанк подали в суд за монеты «Ежик в тумане»

По мнению Ярбусовой, ЦБ нарушил ее авторские права, выпустив в 2024 году три вида монет из серии «Российская (советская) мультипликация». На них воспроизвели образы из «Ежика в тумане».

Истица заявила, что у нее не спрашивали разрешения на использование ее интеллектуальной деятельности, а также не указали ее авторство. Вопрос о принятии иска к производству в суде пока не решили.

В «Союзмультфильме» в ответ на иск художницы напомнили, что студия может использовать персонажей анимационной картины по своему усмотрению.

«Согласно условиям лицензионного договора, студия вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования», - сообщили РИА «Новости» в пресс-службе «Союзмультфильма».

Студия является обладателем исключительной лицензии на мультфильм «Ежик в тумане». «Союзмультфильм» и Центробанк заключили договор для выпуска монет.