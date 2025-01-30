30 января 2025, 13:33

На Центробанк подали в суд за монеты «Ежик в тумане»

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Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова подала в суд на Центробанк. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По мнению Ярбусовой, ЦБ нарушил ее авторские права, выпустив в 2024 году три вида монет из серии «Российская (советская) мультипликация». На них воспроизвели образы из «Ежика в тумане».

Истица заявила, что у нее не спрашивали разрешения на использование ее интеллектуальной деятельности, а также не указали ее авторство. Вопрос о принятии иска к производству в суде пока не решили.

В «Союзмультфильме» в ответ на иск художницы напомнили, что студия может использовать персонажей анимационной картины по своему усмотрению.

«Согласно условиям лицензионного договора, студия вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования», - сообщили РИА «Новости» в пресс-службе «Союзмультфильма».

Студия является обладателем исключительной лицензии на мультфильм «Ежик в тумане». «Союзмультфильм» и Центробанк заключили договор для выпуска монет.

Суд Союзмультфильм Центробанк
30 января 2025, 13:56
Патриарх Кирилл назвал многодетность условием существования России
РИА «Новости»
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Многодетность — непременное условие существования и развития цивилизации России. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в Госдуме. Его процитировала «Парламентская газета».

«Если им (на Западе - прим. ред.) нравится чайлдфри - идите этим путем, плакать не будем. А у нас не должно быть никаких чайлдфри», - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Он отметил, что население России мало относительно ее площади и потенциала.

Ранее Роскомнадзор предложил критерии , по которым будет блокироваться пропаганда отказа от деторождения. В частности, под ограничения, по его мнению, не должны подпадать данные о монашестве и связанном с ним целибате.

Многодетность - непременное условие существования и развития цивилизации России. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в Госдуме. Его процитировала «Парламентская газета».

Дети Семья Россия Патриарх Кирилл Чайлдфри
30 января 2025, 04:43
Воспитатели-спайдермены возмутили родителей на Кубани
Freepik
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В Краснодаре разгорелся скандал после утренника в одном из детских садов, где воспитатели развлекали детей в обтягивающих костюмах Человека-паука. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Паучихи в обтягивающих костюмах, развлекающие детей в краснодарском садике, возмутили родителей», - сообщил канал.

Обычно на праздниках выбирали персонажей славянского фэнтези, в частности, леших или Дедов Морозов, но в этот раз воспитатели развлекали детей в костюмах зарубежного супергероя.

По словам директора детсада, в учреждении имеется дополнительная услуга аниматоров на день рождения. Только сейчас ситуация вышла из-под контроля и выбрали персонажа Marvel на утренник.

Еще в конце 2023 года председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров призвал Минкульт РФ запретить западных супергероев на детских мероприятиях и использовать только тематические отечественные персонажи.

Дети Краснодар Детские сады Запад
30 января 2025, 01:34
Сотрет миллионы людей с лица Земли. Когда произойдет вселенский потоп
Unsplash
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Новые исследования показали, что уровень мирового океана повышается быстрее, чем предполагалось. Последствия изменения климата уже дали знать о себе в виде разрушительного наводнения в Испании. О том, как скоро произойдет глобальный потоп — в материале 360.ru.

Наводнение в Валенсии Пугающие кадры из Испании разлетелись по интернету осенью 2024 года. Все началось в октябре, когда на юго-восток страны обрушились сильные ливни. Штормы сконцентрировались над бассейнами рек Магро, Турия и Пойо, вызвав потоки грязной воды , которые превратили улицы в реки, разрушили дома и смыли мосты и машины.

Баддур объяснил, что каждый градус потепления приведет к тому, что воздух насытится 7% дополнительного водяного пара. Это повысит угрозу разрушительных ливней и потопов.

Аналогичное явление в 2023 году вызвало шторм Даниэль, который поразил Грецию и Ливию. В сентябре прошлого года рекордные дожди прошли также в Центральной Европе.

Когда произойдет всемирный потоп? Повышение глобальной температуры на полтора градуса выше доиндустриальных средних значений вызовет повышение уровня моря и усиление штормов, пришла к выводу Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC).

Специалисты предупредили в своем докладе , что экстремальные погодные явления начнут происходить быстрее, чем ожидалось, и станут более интенсивными, частыми и менее прогнозируемыми. В зону риска попадут девять стран, где пострадают 50 миллионов человек. По оценке специалистов, дестабилизирующие климатические события могут начать влиять на мировое общество уже в 2040 году.

К ноябрю красный уровень тревоги действовал в провинции Уэльва на юго-западе страны. В аэропорту Хереса за сутки выпало рекордное количество осадков - 114,8 миллиметра.

Власти направили в зону бедствия 12 тысяч солдат и полицейских. Устранение последствий наводнений продолжалось вплоть до декабря. Погибли около 230 человек.

Почему города уходят под воду? Экстремальные осадки выпали из-за изолированной депрессии на высоких уровнях. Это явление возникло под действием штормовых систем, которые образовались при столкновении холодного фронта с теплыми влажными воздушными массами.

С тем, что мир пойдет под воду через 15 лет, согласились и другие климатологи.

РЕН ТВ сообщил, что произойдет не просто великое наводнение - потопы станут обыденностью. Причем первые предвестники уже пришли в Сахару - из-за климатических изменений и исчезновения растительности вода размыла прибрежную территорию к северу от пустыни, в районе Туниса.

«Если нет растительности, нет этих корней, то земля остается незащищенной и становится подверженной размыву. Возникает такой грязекаменный поток - особенно это характерно для горных районов, где как раз [находится] Тамерза», - объяснил кандидат географических наук Алексей Сазонов.

Организация ученых и журналистов Climate Central выпустила чуть более оптимистичный, но все равно пугающий прогноз. По ее подсчетам, повышение уровня моря вызовет небывалые наводнения к 2050 году и сотрет с лица Земли некоторые крупнейшие прибрежные города, например, Хошимин, Бангкок и Мумбаи.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что больше всего пострадала Валенсия, где во многих местах выпало более 300 литров осадков на квадратный метр. Десятки тысяч человек остались без электричества, а судя по снимкам из космоса , вода затопила около 15 633 гектаров земли.

Паводки Погода Испания Глобальное потепление Климат Экология Наука Реки
30 января 2025, 00:49
Аэропорт Домодедово оказался под иностранным контролем
РИА «Новости»
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Группа компаний аэропорта Домодедово оказался под влиянием резидентов иностранных государств. В связи с этим Генеральная прокуратура России подала иск о взыскании 100% долей компании «ДМЕ Холдинг» в доход государства, сообщили «Ведомости».

Источник издания рассказал, что структуры столичного аэропорта находятся по контролем иностранных резидентов - председателя совета директоров Дмитрия Каменщика (Турция и ОАЭ) и председателя наблюдательного совета Валерия Когана (Израиль). Генпрокуратура потребовала наложить арест на активы компании.

Согласно иску, в 2024 году Каменщик и Коган пытались создать иллюзию отсутствия иностранного контроля над стратегическим предприятием. После обращения в Федеральную антимонопольную службу, им одобрили сделку по передаче аэропорта под контроль «ДМЕ Холдинг» (Ирландия). Такая схема позволила резидентам согласовать сделки без раскрытия иностранного контроля.

Арбитражный суд Московской области принял иск Генпрокуратуры к производству и назначил заседание на 28 февраля.

Генпрокурор Игорь Краснов ранее заявил, что деприватизации в России не существует.

Суд Доходы Аэропорт Домодедово Россия

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