«Мы стали одной командой». Алаудинов заявил, что Путин приведет Россию к победе

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«Победа Владимира Путина - единение нашего народа. Мы стали одной семьей, одной командой», - заявил он.

По словам Алаудинов, победа в спецоперации уже закрытый вопрос для России. Нет никаких сомнений, что Путин приведет страну к победе. Командир подразделения «Ахмат» назвал нынешнего президента настоящим мужчиной, который верит в Россию и ее жителей.

Съезд «Единой России» походит на площадке выставки-форума «Россия». Его участники поддерживают выдвижение кандидатуры Путина на выборах президента России в 2024 году.

Ранее партия завила, что направит все возможные усилия , чтобы «безоговорочную победу» на президентских выборах одержал Путин. Секретарь Луганского отделения «Единой России», председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко назвал нынешнего лидера высшим примером силы, стойкости и человечности.

Командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов на съезде «Единой России» в Москве заявил, что россияне - и есть команда Владимира Путина. Нет сомнений, что президент приведет страну к победе.