«Мы разберемся». В МЧС пообещали очистить побережье Кубани до старта пляжного сезона

Первая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Сана Оша эмоционально отреагировала на его смерть. В своих социальных сетях она опубликовала серию постов, где высказалась о произошедшем.

Сначала экс-супруга Тиммы опубликовала картинку с изображением человека в виде марионетки.

«Эти пять лет были кошмаром. Поймите подтекст этой картинки. Я могла бы писать здесь долго, но что это изменит! Связь оборвалась со всеми. Со мной, как с мамой ребенка, его родителями и друзьями», - написала женщина под снимком.

Не платил алименты Сана Оша также заявила, что в течение двух лет Тимма испытывал проблемы с выплатой алиментов. Она заявила, что ее сбивает такая ситуация с толку, поскольку баскетболист зарабатывал хорошие деньги.

«Что я помню, так это то, что когда человек развелся, он был миллионером и подписал огромный контракт с российским клубом… Куда можно потратить такие деньги? Откуда тогда у Тиммы такое финансовое положение, что через три года он уже не в состоянии платить даже минимальные алименты, а последние дни своей жизни он проводит в каком-то мотеле?» - объяснила Оша свою позицию.

Также женщина рассказала, что уважала бывшего мужа как хорошего человека.

«Мне было очень грустно наблюдать, как его карьера медленно рушится, зная, как тяжело он для этого работал. В российской прессе после его ухода все еще клевещут, называя его каким-то психически неуравновешенным. За девять лет я не заметила, чтобы у человека были психологические проблемы», - добавила Сана Оша.

Смерть Яниса Тиммы Оша была замужем за Тиммой несколько лет. У пары есть сын. Они развелись в 2019 году, в 2020-м баскетболист женился на певице Анне Седковой, с которой завел роман еще во время отношений с Ошей.

В декабре 2024 года Тимма совершил самоубийство в Москве. Пресса сообщила, что на заставке его айфона был номер его бывшей жены, певицы Анны Седоковой, и просьба позвонить ей. Седокова подала иск о разводе с Тиммой в начале ноября, 9 декабря суд его удовлетворил.

Спустя неделю молчания после смерти Тиммы певица опубликовала пост в социальных сетях. Она заявила, что очень переживает из-за гибели бывшего мужа.