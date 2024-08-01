01 августа 2024, 23:24

«Мы потеряем 100%». Блогер Переина оценила убытки от замедления Youtube

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Еще один массовый сбой в работе YouTube произошел утром в четверг, 1 августа. Пользователи пожаловались как на замедление загрузки роликов, так и на ухудшение качества воспроизведения. В МИД России блогерам посоветовали уходить с площадки на RuTube, но сами контентмейкеры к резкому переходу не готовы. В разговоре с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко блогер и ведущая YouTube-канала «В поисках идеального отеля» Ксения Переина заявила, что в таком случае потеряет 100% своих доходов.

По ее словам, проблемы в работе YouTube больнее всего ударят по начинающим блогерам.

«Те, кто уже несколько лет занимаются блогерством и ведут площадки, конечно, смогут более-менее адаптироваться, а для стартапов это будет стопроцентная [потеря доходов], потому что надо будет быстро переориентироваться, изучить интерфейс других площадок и подготовить контент», - пояснила Переина.

Но она добавила, что блогеры ко всему смогут адаптироваться. В качестве примера она привела Instagram*, после блокировки которого многие успешно перешли в Telegram. Теперь владельцы каналов будут выбирать между RuTube, «ВКонтакте» и «Одноклассниками». При этом Переина призналась, что ее канал из-за перехода потеряет «практически 100%» дохода, так как сейчас у блога основной площадкой для размещения контента и заработка является YouTube.

Видео Блогеры Россия Работа YouTube Деньги
01 августа 2024, 20:24
«Караулит около дома». Россиянка рассказала про преследования экс-бойфренда
РИА «Новости»
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Жительнице Ногинска приходится терпеть угрозы со стороны бывшего возлюбленного, который вернулся из Азербайджана после депортации. В беседе с 360.ru женщина рассказала, что преследования начались очень давно.

«Были попытки нападения на меня. Он часто караулит меня около дома, поэтому каждый раз возвращаюсь к себе с большой опаской», - отметила она.

Собеседница 360.ru добавила, что ранее в полиции отказывались в возбуждении уголовного дела. Но сегодня ее вызвали к дознавателю и сообщили, что приняли ее заявление.

По данным ГУ МВД России по Московской области , сотрудники возбудили уголовное дело в отношении мужчины, угрожающему бывшей сожительнице. В настоящее время устанавливается его местонахождение.

Ранее женщина рассказала, что мужчина хочет выкрасть ее ребенка.

По словам Натальи, с бывшим сожителем она разошлась в 2016 году. Недавно биологический отец ребенка недавно вернулся из Азербайджана.

Уголовное дело Дети Мужчины Полиция Азербайджан
01 августа 2024, 20:21
«Наконец-то все закончилось». Жена вернувшегося хакера Селезнева поделилась эмоциями
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Среди вернувшихся в Россию бывших заключенных оказался осужденный в 2017 году хакер Роман Селезнев. Его супруга Анна Отиско после 10-летнего расставания с супругом в комментарии 360.ru заявила, что ее переполняют счастье и эмоции.

Спецслужбы США похитили россиянина Селезнева в 2014 году, когда он отдыхал на Мальдивах. В рамках уголовного дела о краже номеров банковских карт. По оценке следствия, ущерб от действий хакера понесли 37 тысяч финансовых организаций на сумму более 170 миллионов долларов. Суд над Селезневым продолжался три года и в 2017 году россиянина приговорили к 27 годам заключения.

Она подчеркнула, что муж пока на связь с ней не выходил, но она очень ждет хотя бы его звонка.

«Руки трясутся, сердце выпрыгивает, хочется верить, что наконец-то это все закончилось. Да, жду от него звонка, встречи. Что угодно от него. В общей сложности он находился в заключении 10 лет», - заявила она.

США Заключенные Россия Хакеры
01 августа 2024, 19:58
Возвращение восьми россиян домой официально подтвердили
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В рамках проведенного обмена в Россию вернулись восемь человек, задержанных и находившихся в местах заключения ряда стран НАТО. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Проведенный обмен назвали возможным благодаря планомерной работе государственных ведомств России, а также зарубежных партнеров.

Обмен освобожденными заключенными прошел в аэропорту Анкары при посредничестве Национального разведывательного управления Турции. По данным телеканал NTV, россиян передали семь государств. РФ со своей стороны обменяла 16 заключенных, из которых трое улетели в США, остальные - в Германию.

В ведомстве подчеркнули, что вместе с вернувшимися соотечественниками в Россию приехали их несовершеннолетние дети.

«Россиян обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности России», - добавили в Центре общественных связей.

Заключенные ФСБ Международные отношения Россия НАТО
01 августа 2024, 19:04
«Пусть останутся там»: Песков ответил врагам России
РИА «Новости»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал уехавшим врагам России оставаться там, где они сейчас, а всем остальным — возвращаться. Такой совет он дал в эфире радио «Комсомольская правда».

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, кого из уехавших не хватает России.

«Считаю, что враги пусть останутся там. Кто не враги - пусть возвращаются. Это моя точка зрения», - сказал он.

Ранее Песков рассказал о внучке Алисе , которая уже ходит в школу. Пресс-секретарь главы государства признался, что ему интересно общаться с девочкой, но на это не всегда хватает времени.

Также Песков отмечал, что лично у него на телефоне видеосервис YouTube работает в обычном режиме, видеоролики грузятся с обычной скоростью. При этом он не стал советовать использовать VPN.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал уехавшим врагам России оставаться там, где они сейчас, а всем остальным - возвращаться. Такой совет он дал в эфире радио « Комсомольская правда ».

Кремль Дмитрий Песков Россия

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