«Мы потеряем 100%». Блогер Переина оценила убытки от замедления Youtube

По ее словам, проблемы в работе YouTube больнее всего ударят по начинающим блогерам.

«Те, кто уже несколько лет занимаются блогерством и ведут площадки, конечно, смогут более-менее адаптироваться, а для стартапов это будет стопроцентная [потеря доходов], потому что надо будет быстро переориентироваться, изучить интерфейс других площадок и подготовить контент», - пояснила Переина.

Но она добавила, что блогеры ко всему смогут адаптироваться. В качестве примера она привела Instagram*, после блокировки которого многие успешно перешли в Telegram. Теперь владельцы каналов будут выбирать между RuTube, «ВКонтакте» и «Одноклассниками». При этом Переина призналась, что ее канал из-за перехода потеряет «практически 100%» дохода, так как сейчас у блога основной площадкой для размещения контента и заработка является YouTube.