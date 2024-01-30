«Мы никого не били». Боец поп-ММА Тарасов рассказал о причинах задержания в Петербурге

«Мы шли с одного мероприятия на другое. Сначала поехали на бойцовское шоу, потом меня пригласили на концерт. С парнями шли по Лиговскому проспекту, где нас задержали. Шли толпой, к нам начали приставать, мол, давайте сфоткаемся. В какой-то момент люди начали наглеть и проявлять неуважение», - сообщил он.

Тарасов отметил, что охранник шоумена Стаса Борецкого вступил в конфликт с молодыми людьми, которые вели себя слишком активно. По его словам, он «отталкивал их, но в не в грубой форме».

«Потом к нам подошли полицейские, не представились. Ничего не объяснили, посадили в УАЗ и отвезли в отдел. Нас держали двое суток, потом приехал адвокат, начал решать вопрос. Говорят, что, мол, мы кого-то били, но мы никого не били. Обвинений не предъявили, статей не завели. Вчера нас отпустили», - заключил боец.

О задержании Корнея Тарасова стало известно в понедельник, 29 января. Его брат Артем Тарасов в беседе с «360» предположил, что боец попал в отделение из-за частых неуважительных высказываний в адрес полицейских.