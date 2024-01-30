30 января 2024, 14:11

«Мы никого не били». Боец поп-ММА Тарасов рассказал о причинах задержания в Петербурге

РИА «Новости»
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Правоохранительные органы задержали бойца поп-ММА Корнея Тарасова в Санкт-Петербурге из-за того, что другие люди в его компании вступили в стычку со слишком активными фанатами. Об этом сам мужчина рассказал «360».

«Мы шли с одного мероприятия на другое. Сначала поехали на бойцовское шоу, потом меня пригласили на концерт. С парнями шли по Лиговскому проспекту, где нас задержали. Шли толпой, к нам начали приставать, мол, давайте сфоткаемся. В какой-то момент люди начали наглеть и проявлять неуважение», - сообщил он.

Тарасов отметил, что охранник шоумена Стаса Борецкого вступил в конфликт с молодыми людьми, которые вели себя слишком активно. По его словам, он «отталкивал их, но в не в грубой форме».

«Потом к нам подошли полицейские, не представились. Ничего не объяснили, посадили в УАЗ и отвезли в отдел. Нас держали двое суток, потом приехал адвокат, начал решать вопрос. Говорят, что, мол, мы кого-то били, но мы никого не били. Обвинений не предъявили, статей не завели. Вчера нас отпустили», - заключил боец.

О задержании Корнея Тарасова стало известно в понедельник, 29 января. Его брат Артем Тарасов в беседе с «360» предположил, что боец попал в отделение из-за частых неуважительных высказываний в адрес полицейских.

Санкт-Петербург Блогеры
30 января 2024, 14:34
Слуцкий предложил лишать артистов званий за «неприемлемое поведение»
РИА «Новости»
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В России предложили лишать почетных званий артистов за неподобающее поведение, в том числе за участие в «голых» вечеринках и подобных мероприятиях. С таким инициативой выступил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы, сообщила «Парламентская газета».

«Речь идет о так называемой „элитке“ - о деятелях культуры, которые уехали из страны, ходят на „голые“ вечеринки, которые считают, что надо соревноваться, у кого лучше новогодняя елка - за один, два или пять миллионов рублей», - высказался он.

Депутат напомнил, что раньше солдаты шли на передовую под песни Нины Руслановой и подобных артистов. Сейчас же бойцы не отправляются на фронт под композиции Филиппа Киркорова. По его словам, многие деятели культуры дистанцируются от страны и считают, что можно оказать кому-то помощь и жить, как раньше.

Слуцкий призвал поддерживать тех, кто «действительно составляет соль российской культуры».

Филипп Киркоров стал участником скандальной «голой» вечеринки, организатором которой выступила телеведущая Анастасия Ивлеева. Из-за этого певец столкнулся с волной «отмены».

Киркорова убрали из новогодних программ , также стали отказываться от его концертов. А рэпер Vacio (Николай Васильев) весной отправится на службу в армию.

Филипп Киркоров Песни Депутаты Россия Леонид Слуцкий
30 января 2024, 13:56
Новый склад Wildberries появится в Ленобласти
РИА «Новости»
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Новый склад Wildberries возведут в Тосненском районе Ленинградской области. Соглашение о строительстве подписали глава региона региона Александр Дрозденко и основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук, сообщило РИА «Новости».

По словам Бакальчук, в компании надеются, что первую очередь удастся запустить в 2024 году. Для этого Wildberries будет прилагать все усилия, подчеркнула она.

Инвестиции в проект составили девять миллиардов рублей. Эти данные озвучил Дрозденко. Он обратил внимание, что выбор места для склада неслучайно пал на индустриальный парк М10.

«Склад будет большой - на 154 тысяч квадратных метров. На проектную мощность выйдет в 2025 году, и будет большой объем единиц хранения», - добавил глава региона.

Бакальчук добавила, что для Wildberries Ленинградская область является одним из приоритетных регионов.

«Здесь сосредоточено большое количество наших потребителей, производителей, предпринимателей», - пояснила основатель компании.

На новом складе планируется организовать более семи тысяч новых рабочих мест.

В середине января на складе маркетплейса в Шушарах вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать лишь на следующий день после начала возгорания.

Общий ущерб от ЧП составил около 10 миллиардов рублей.

Ленинградская область Бизнес
30 января 2024, 13:14
Червей обнаружили в американском корме для животных
РИА «Новости»
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Запрет на ввоз кормов для животных из США в Россию действует еще с 2021 года. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Ввоз кормов из США запретили еще в 2021 году. Их нет на российском рынке», - заявили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о массовых жалобах владельцев животных на наличие червей в американском корме Hill’s. По его информации, в связи с ситуацией началась проверка, если черви вновь появятся в коробках с кормами, то его могут запретить к ввозу в Россию.

Со 2 марта 2021 года Россельхознадзор приостановил отгрузку импортных кормов для животных из США, в связи с выявлением в этой продукции не указанных в декларациях ГМО-компонентов.

Ранее российских владельцев животных предупредили о подорожании с 5 февраля кормов Felix, «Гурмэ», Purina One и Pro Plan до 12%. Причиной повышения цен стал рост закупочных цен на сырье, стоимости упаковки и логистических затрат.

США Запреты Животные
30 января 2024, 13:08
Москва станет лидером по естественной убыли населения к 2046 году
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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По данным Росстата, Москва продемонстрирует самую высокую естественную убыль населения к 2046 году. Она составит 696 тысяч жителей — в среднем около 31,6 тысячи человек ежегодно. Об этом сообщило издание «РБК».

По данным Росстата, Москва продемонстрирует самую высокую естественную убыль населения к 2046 году. Она составит 696 тысяч жителей - в среднем около 31,6 тысячи человек ежегодно. Об этом сообщило издание «РБК».

Согласно прогнозам, общее количество жителей столицы не уменьшится благодаря миграции, особенно из других регионов страны. В Росстате отметили, что численность населения Москвы через 20 лет останется примерно на том же уровне, что и в начале 2024 года. Миграционный прирост составит приблизительно 682 тысячи человек.

Кроме того, относительная убыль населения - в расчете на тысячу жителей - в столице будет ниже, чем в других регионах. В Москве она составит 2,4 человека на тысячу, а в Смоленской и Тамбовской областях, Карелии, Мордовии - от 9,7 до 10,7 человек.

Несколько дней назад Росстат сообщил о том, что численность населения России в 2023 году сократилась на 0,17%.

Статистика Росстат Москва

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