По его словам, одни из традиционных инструментов Запада, которые он использует для дестабилизации и подрыва порядка в других странах, - миграционный фактор, разжигание межнациональных конфликтов.

Эксперт напомнил, что существовали программы по заселению России определенными бедными слоями населения, и с этим сегодня есть проблемы.

«Сейчас все говорят на всех уровнях власти, что нужно контролировать миграцию, что-то [с этим вопросом] делать. Это, кстати, один из важнейших факторов для дестабилизации обстановки. <…> Хорошо, мы вовремя обратили на это внимание, вовремя стали пресекать и вводить жесткое законодательство <…> Нам не нужны конфликты изнутри», - подчеркнул политолог.

Он обратил внимание на то, что эти конфликты постоянно «подкачиваются» внешними силами, в том числе через украинские СМИ. При этом Запад уже пытался реализовать негативные сценарии, «раскачивая» республики Средней Азии, Грузию, Армению.

«Мы - на острие борьбы с мировым злом фактически», - резюмировал Михайлов.