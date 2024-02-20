20 февраля 2024, 20:00

«Мы качественно меняемся». Путин заявил, что настало время суверенной России

Медиасток.рф
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Сейчас настало время России, которая становится более суверенной. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» - заключил глава государства.

Российский лидер напомнил, что он регулярно посещает разные регионы страны. По его словам, административные службы выстраивают встречи с людьми регламентировано. Но даже в таких случаях они говорят то, что думают и то, что хотели бы видеть в качестве реализованных идей.

Другие государства стали больше поддерживать Россию , особенно в сфере сохранения традиционных ценностей, отметил Путин. Многие страны интересуются отечественными идеями в сфере экономики и политики. У России есть множество союзников даже в недружественных государствах, заключил президент.

Россия Владимир Путин
20 февраля 2024, 17:43
«Шерсть по всему подъезду». Жители Балашихи пожаловались на собачий приют в квартире
Телеканал «360»
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Жильцы многоэтажки в Балашихе пожаловались «360» на собачий приют в квартире. Они утверждают, что в подъезде много шерсти, пахнет псиной, раздается лай. Хозяева приюта утверждают, что содержат животных в полной чистоте, прививают и по возможности находят для них новый дом.

«Собачья шерсть идет даже до пятого этажа, по всему подъезду. На первом этаже очень много ее. Шум слышу, но редко. Может, не обращаю на это внимания. Агрессии от животных нет, они зашуганные, сами людей боятся - гавкают, когда дверь открывается, когда на улицу выходят», - поделилась женщина, живущая на пятом этаже.

По ее словам, в приюте «восемь собак точно», выгуливают их по две, регулярно. Уход за ними, очевидно, нормальный.

«Когда гости приходят, они говорят, что в подъезде воняет псиной, - наверное, мы уже привыкли к этому запаху. <…> Соседи-пенсионеры рано спать ложатся, а вечером собаки начинают гавкать. Неприятно», - добавила жительница дома.

Связаться с хозяевами приюта оказалось непросто - несколько человек переадресовывали вопросы журналиста «360» друг другу, пока наконец трубку не взяла женщина. Она не представилась и общалась довольно резко.

«Собаки находятся на социализации, собраны с улицы, с помойки. Учатся жить в городе, потом уходят в семьи. Здесь находятся только здоровые собаки. Мы проводим полное обследование, если нужно - лечим их. Они привитые, со всеми документами, содержатся в чистых санитарных условиях. По возможности всех пристраивают, если нет - живут с нами», - объяснила она.

На вопрос о том, как собакам находят новых хозяев, женщина резко ответила, что они «нигде никого не находят», люди сами находят их, «если им надо». Зайти в квартиру и снять собак на камеру собеседница «360» не разрешила.

Собаки Животные Балашиха
20 февраля 2024, 17:40
Награду за поимку опасного средиземноморского хищника объявили в Крыму
Unsplash
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Директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко пообещал вознаграждение тому, кто поймает появившегося в Черном море опасного средиземноморского хищника — групера. Животное представляет угрозу для местной фауны. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам Жиленко, рыбаки впервые выловили двух груперов у берегов Крыма. Хищников подселили к другим обитателям аквариума. Директор аквариума назвал появление груперов «тревожным сигналом»: они могут уничтожить всю кормовую базу черноморских рыб.

«Груперы вырастают до 50 сантиметров, а некоторые их братья - до двух метров. Объявляю охоту на этого незваного гостя. Каждому, кто поймает и принесет этого хищника к нам, полагается премия - пять тысяч рублей», - рассказал Виктор Жиленко.

Ранее сотрудники Санкт-Петербургского госуниверситета исследовали обитающих в морях уникальных паразитов - ризоцефалов, которые изменяют поведение ракообразных, впрыскивая в них клетки, и кастрируют их.

Директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко пообещал вознаграждение тому, кто поймает появившегося в Черном море опасного средиземноморского хищника - групера. Животное представляет угрозу для местной фауны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Черное море Награды Крым Животные Рыбалка
20 февраля 2024, 15:18
Россиянам позволили устанавливать самозапрет на кредиты
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о праве россиян устанавливать себе запрет на заключение договоров потребительских кредитов или займов. Председатель Вячеслав Володин отметил, что это позволит россиянам защитить себя от мошенников.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о праве россиян устанавливать себе запрет на заключение договоров потребительских кредитов или займов. Председатель Вячеслав Володин отметил , что это позволит россиянам защитить себя от мошенников.

Законы Запреты Депутаты Кредиты
20 февраля 2024, 14:49
«Священный символ». Статья УК за отрицание геноцида во время ВОВ защитит ценности России
РИА «Новости»
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В России рассмотрят законопроект о введении уголовного наказания за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны, сообщили «Известия». За это преступление, скорее всего, будет предусматриваться наказание в виде лишения свободы, предположил в беседе с «360» директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

Говоря о том, за что могут привлекать людей по новой статье, он вновь вспомнил статью УК «Реабилитация нацизма». По его мнению, практика будет примерно такой же.

«В абсолютном большинстве это будут разного рода интернет-высказывания, но могут быть и сообщения в СМИ, публичные выступления. Что касается сообщений бдительных граждан, здесь все сложнее, потому что надо доказать, что человек реально такие высказывания допускал, а это сложно», - рассудил эксперт.

Он подчеркнул, что опасность представляют именно публичные высказывания, а не споры тет-а-тет на кухне, которые дальше не идут.

В России рассмотрят законопроект о введении уголовного наказания за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны, сообщили « Известия ». За это преступление, скорее всего, будет предусматриваться наказание в виде лишения свободы, предположил в беседе с «360» директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

«Я думаю, какое-то лишение свободы все-таки будет предусмотрено. Если брать аналогичные статьи, то оно будет. Хотя лично я сторонник того, чтобы за слова назначались наказания, не связанные с лишением свободы: штрафы, исправительные работы», - поделился юрист.

По его словам, подобное преступление представляет общественную опасность, потому что Великая Отечественная война - это «абсолютно священные для нас символы» и они должны быть строго защищены.

«К сожалению, я неоднократно видел в интернете и слышал в публичных высказываниях то, что, например, меня глубоко оскорбляло, - я думаю, не только меня. Поэтому, конечно, у нас должна быть такая статья, должны эти интересы общественные защищаться», - считает Аграновский.

Он добавил, что практика едва ли будет широкой - после нескольких приговоров люди, скорее всего, начнут «соотносить свои слова с требованиями законодательства». Собеседник «360» отметил также, что не видит в возможном введении такой статьи «никакой дополнительной репрессивной базы».

Экспертиза покажет Он пояснил, что для привлечения к ответственности не обязательно должны звучать конкретные фразы про отрицание геноцида.

«Мне кажется, что это статья, родственная „Реабилитации нацизма“. Отрицание может быть прямым - я видел такое и у нас, и в европейских странах, - а может быть более тонким, завуалированным. Если высказывание не содержит совершенно прямого указания, может быть проведена экспертиза. Часто проводится, например, лингвистическая экспертиза», - рассказал Дмитрий Аграновский.

Интернет Адвокаты Преступления ВОВ Россия Великая Отечественная война

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