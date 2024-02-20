«Мы качественно меняемся». Путин заявил, что настало время суверенной России

Жильцы многоэтажки в Балашихе пожаловались «360» на собачий приют в квартире. Они утверждают, что в подъезде много шерсти, пахнет псиной, раздается лай. Хозяева приюта утверждают, что содержат животных в полной чистоте, прививают и по возможности находят для них новый дом.

«Собачья шерсть идет даже до пятого этажа, по всему подъезду. На первом этаже очень много ее. Шум слышу, но редко. Может, не обращаю на это внимания. Агрессии от животных нет, они зашуганные, сами людей боятся - гавкают, когда дверь открывается, когда на улицу выходят», - поделилась женщина, живущая на пятом этаже.

По ее словам, в приюте «восемь собак точно», выгуливают их по две, регулярно. Уход за ними, очевидно, нормальный.

«Когда гости приходят, они говорят, что в подъезде воняет псиной, - наверное, мы уже привыкли к этому запаху. <…> Соседи-пенсионеры рано спать ложатся, а вечером собаки начинают гавкать. Неприятно», - добавила жительница дома.

Связаться с хозяевами приюта оказалось непросто - несколько человек переадресовывали вопросы журналиста «360» друг другу, пока наконец трубку не взяла женщина. Она не представилась и общалась довольно резко.

«Собаки находятся на социализации, собраны с улицы, с помойки. Учатся жить в городе, потом уходят в семьи. Здесь находятся только здоровые собаки. Мы проводим полное обследование, если нужно - лечим их. Они привитые, со всеми документами, содержатся в чистых санитарных условиях. По возможности всех пристраивают, если нет - живут с нами», - объяснила она.

На вопрос о том, как собакам находят новых хозяев, женщина резко ответила, что они «нигде никого не находят», люди сами находят их, «если им надо». Зайти в квартиру и снять собак на камеру собеседница «360» не разрешила.